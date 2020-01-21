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13:48 (мск), источник: Sport24

Кокорин будет набирать форму в Сочи. Медведев называл его ведущим игроком, не отпустив в «Фейеноорд»

Главная аренда зимы.

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Ближайшие полгода Александр Кокорин проведет в аренде. Об этом Sport24 рассказали в «Сочи», а потом о трансфере форварда «Зенита» было объявлено официально.

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Кокорин — девятый футболист, усиливший «Сочи» в этом сезоне. Мевля, Новосельцев, Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Полоз и Заболотный ушли из «Зенита» совсем, и только Мостовой (формально игрок второй команды) — в аренду.

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«Омерзительная восьмерка» трансформировалась в девятку.

На первый сбор в Доху Кокорин полетел с «Зенитом», в отличие, например, от Краневиттера, которого собирались отпускать изначально. В первой же двухсторонке в Катаре футболист, который 17 сентября вышел на свободу по УДО, забил единственный гол.

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А потом еще раз — через себя от перекладины, уже на тренировке. Соцсети «Зенита» всем показывали, что Саша в порядке и готов к возвращению в большой футбол.

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При этом в начале января Кокориным активно интересовался «Фейеноорд». Сейчас голландцев тренирует Дик Адвокат, который в интервью назвал нападающего «Зенита» «одним из лучших футболистов России» и «большим мальчиком с игровой и зарплатной точек зрения». Бывший коуч питерцев пытался вернуть в Эредивизи и Федора Смолова — не отпустил «Локомотив». Сейчас «Фейеноорд» активно переманивает у ЦСКА нападающего сборной Словакии Роберта Боженика.

Вариант с Голландией сразу отмел гендир «Зенита» Александр Медведев.

Интересоваться не вредно, но мы ведущих игроков не продаем и в аренду не отдаем. Александр Кокорин примет участие в первом сборе «Зенита». Дик Адвокат лично заинтересован в Кокорине? Я уверен, что это не от него исходит, а от агентов, которым зачем-то нужно создавать такой ажиотаж вокруг Кокорина.
Александр Медведев — в интервью Sport24

Видимо, теперь Кокорин будет ведущим игроком «Сочи». У команды, которую только-только возглавил Владимир Федотов, все не очень: всего 15 очков и последнее место. Заболотного и Полоза для забивания голов не хватило, с этой задачей должен будет справляться новый нападающий из «Зенита».

Главный вопрос — где Кокорин продолжит карьеру летом. Переподписанный в сентябре контракт закончится 30 июня, а дальше один из самых талантливых игроков России сможет выбрать, в какой клуб поехать. И совсем необязательно это будет Питер.

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