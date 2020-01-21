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15:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин: Принято решение гнобить Кокорина дальше

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи», отметив, что форварду «повезло с начальством».

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечает специалист в своем telegram-канале, руководство «Зенита» продолжает издеваться над футболистом.

«Даже моей циничной фантазии не хватило, чтобы догадаться о происходящем. Да, решение связано с возвращением высшей администрации из отпуска. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали. Но: принято решение гнобить парня дальше. Его не отпустили в “Фейенорд”, его не оставляют в “Зените”, его гнобят. Повезло с начальством», — отметил Уткин.

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи» на правах аренды.

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