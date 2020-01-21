Уткин: Принято решение гнобить Кокорина дальше

«Даже моей циничной фантазии не хватило, чтобы догадаться о происходящем. Да, решение связано с возвращением высшей администрации из отпуска. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали. Но: принято решение гнобить парня дальше. Его не отпустили в “Фейенорд”, его не оставляют в “Зените”, его гнобят. Повезло с начальством», — отметил Уткин.