Российский инсайдер сообщил о высокой зарплате Исламхана и препятствии для трансфера в «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

«Игрока предлагали нескольким клубам РПЛ, но никто не решился его взять. Да, он — свободный агент, но речь может идти о сопутствующих выплатах. Кроме того, его личный контракт оценивают в 1−1,2 миллиона евро — это достаточно серьезные деньги даже для «Зенита». По моей информации, клуб из Санкт-Петербурга понижает эту сумму.

Как так получилось, что Исламхан оказался в «Зените»? Протекцию ему составил Анатолий Тимощук, который хорошо его знает по совместным играм за «Кайрат», видимо, он оставил хорошую память.

Мой прогноз — Исламхану будет тяжело закрепиться в «Зените» и его продолжат предлагать клубам РПЛ, но все-таки я бы посмотрел на то, что он вернется в «Кайрат», — отметил Егоров на своем YouTube-канале «Футбольный биги».

Напомним, о приезде Исламхана на просмотр «Зенит» объявил 17 января. Хавбек принял участие в тренировках и даже успел забить гол в двусторонней игре. При этом российские СМИ сообщают, что Исламхан близок к подписанию контракта с «Зенитом».