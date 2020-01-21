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15:10 (мск), источник: Vesti.kz

Российский инсайдер сообщил о высокой зарплате Исламхана и препятствии для трансфера в «Зенит»

Полузащитник Бауыржан Исламхан продолжает проходить просмотр в «Зените» и уже совсем скоро может дебютировать за российский клуб. О том, кто помог капитану сборной Казахстана с просмотром у чемпионов РПЛ и что может стать помехой для трансфера, рассказал известный инсайдер Сергей Егоров.

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Источник: РИА "Новости"

«Игрока предлагали нескольким клубам РПЛ, но никто не решился его взять. Да, он — свободный агент, но речь может идти о сопутствующих выплатах. Кроме того, его личный контракт оценивают в 1−1,2 миллиона евро — это достаточно серьезные деньги даже для «Зенита». По моей информации, клуб из Санкт-Петербурга понижает эту сумму.

Как так получилось, что Исламхан оказался в «Зените»? Протекцию ему составил Анатолий Тимощук, который хорошо его знает по совместным играм за «Кайрат», видимо, он оставил хорошую память.

Мой прогноз — Исламхану будет тяжело закрепиться в «Зените» и его продолжат предлагать клубам РПЛ, но все-таки я бы посмотрел на то, что он вернется в «Кайрат», — отметил Егоров на своем YouTube-канале «Футбольный биги».

Напомним, о приезде Исламхана на просмотр «Зенит» объявил 17 января. Хавбек принял участие в тренировках и даже успел забить гол в двусторонней игре. При этом российские СМИ сообщают, что Исламхан близок к подписанию контракта с «Зенитом».

В настоящий момент Исламхан пребывает в статусе свободного агента, последним его клубом был «Кайрат». За алматинский клуб он выступал на протяжении шести последних сезонов, забив 64 гола и сделав 61 результативную передачу в 211 матчах.

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