Отчим Кокорина недоволен арендой форварда в «Сочи»

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее футбольный клуб «Сочи» объявил, что до конца сезона Кокорин будет играть за них на правах аренды.

«Я думаю, что Сашино мнение (об аренде в “Сочи”) не учитывалось. Знал ли тренерский штаб? Это у них надо спрашивать. С чего вообще взяли, что Саша переходит в “Сочи”? Если этот клуб подтвердил, то все вопросы к ним», — цитирует Логинова Sport24.