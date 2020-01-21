Отчим Кокорина недоволен арендой форварда в «Сочи»
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина не уверен, что руководство петербургского клуба согласовало аренду в «Сочи» с футболистом.
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина не уверен, что руководство петербургского клуба согласовало аренду в «Сочи» с футболистом.
Ранее футбольный клуб «Сочи» объявил, что до конца сезона Кокорин будет играть за них на правах аренды.
«Я думаю, что Сашино мнение (об аренде в “Сочи”) не учитывалось. Знал ли тренерский штаб? Это у них надо спрашивать. С чего вообще взяли, что Саша переходит в “Сочи”? Если этот клуб подтвердил, то все вопросы к ним», — цитирует Логинова Sport24.
В сентябре 2019 года Кокорин был освобожден из исправительной колонии, в которой отбывал наказание за участие в двух конфликтах в Москве в октябре 2018 года. «Зенит» подал заявление на дозаявку нападающего, но получил отказ.