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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отчим Кокорина недоволен арендой форварда в «Сочи»

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина не уверен, что руководство петербургского клуба согласовало аренду в «Сочи» с футболистом.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее футбольный клуб «Сочи» объявил, что до конца сезона Кокорин будет играть за них на правах аренды.

«Я думаю, что Сашино мнение (об аренде в “Сочи”) не учитывалось. Знал ли тренерский штаб? Это у них надо спрашивать. С чего вообще взяли, что Саша переходит в “Сочи”? Если этот клуб подтвердил, то все вопросы к ним», — цитирует Логинова Sport24.

В сентябре 2019 года Кокорин был освобожден из исправительной колонии, в которой отбывал наказание за участие в двух конфликтах в Москве в октябре 2018 года. «Зенит» подал заявление на дозаявку нападающего, но получил отказ.

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