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17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своем Instagram-аккаунте ответил болельщикам «сине-бело-голубых» на вопрос об аренде форварда Александра Кокорина до конца сезона в «Сочи».

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Сочи» взял Кокорина в аренду до конца текущего сезона.

«Почему отдаем Кокорина? Вопрос не по адресу», — написал Семак в ответ на вопрос подписчика о причинах перехода форварда в аренду в «Сочи» до конца сезона.

Главный тренер также подчеркнул, что его мнение относительно футболиста не менялось.

«Кокорин нам нужен», — подчеркнул наставник «Зенита».

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