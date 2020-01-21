Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своем
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своем
Ранее стало известно, что футбольный клуб «Сочи» взял Кокорина в аренду до конца текущего сезона.
«Почему отдаем Кокорина? Вопрос не по адресу», — написал Семак в ответ на вопрос подписчика о причинах перехода форварда в аренду в «Сочи» до конца сезона.
Главный тренер также подчеркнул, что его мнение относительно футболиста не менялось.
«Кокорин нам нужен», — подчеркнул наставник «Зенита».