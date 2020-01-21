Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Сочи» взял Кокорина в аренду до конца текущего сезона.

«Почему отдаем Кокорина? Вопрос не по адресу», — написал Семак в ответ на вопрос подписчика о причинах перехода форварда в аренду в «Сочи» до конца сезона.