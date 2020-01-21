«Рубин» одержал победу в первом матче под руководством Слуцкого

В декабре 2019 года Слуцкий был назначен на пост главного тренера «Рубина». Соглашение со специалистом рассчитано на пять лет.

До этого Слуцкий возглавлял нидерландский «Витесс». Также он работал в английском «Халле», российских клубах ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Уралан», «Олимпия», возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды признавался лучшим тренером года в России. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.