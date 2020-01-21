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17:51 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» одержал победу в первом матче под руководством Слуцкого

ТАСС, 21 января. Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл в контрольном матче польскую «Лехию» в рамках тренировочного сбора в Турации. Команда провела первый матч под руководством Леонида Слуцкого.

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Рубина», единственный гол забил российский полузащитник Вячеслав Подберезкин. Встреча проходила в Белеке. Следующий контрольный матч казанская команда проведет 25 января против словацкого «Слована».

В декабре 2019 года Слуцкий был назначен на пост главного тренера «Рубина». Соглашение со специалистом рассчитано на пять лет.

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До этого Слуцкий возглавлял нидерландский «Витесс». Также он работал в английском «Халле», российских клубах ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Уралан», «Олимпия», возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды признавался лучшим тренером года в России. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.

«Рубин» занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 19 очков в 19 матчах.

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20 декабря 2019© Ньюстюб
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