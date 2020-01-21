Кнут и Прядкин: РФС не согласен с переизбранием президента РПЛ
В Доме футбола на Таганке считают, что процедура прошла с нарушениями.
В Доме футбола на Таганке считают, что процедура прошла с нарушениями.
Российский футбольный союз (РФС) признает досрочные выборы президента Российской
Предыдущий президентский срок Сергея Прядкина должен был истечь в апреле этого года. По информации СМИ, в повестке заседания 16 января этого вопроса не было, мероприятие уже шло к концу, когда слово взял генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров. Он и предложил переизбрать Сергея Прядкина на новый срок, и для части собравшихся это стало сюрпризом. Не все знали об этом, но предложение было одобрено единогласно.
— В апреле заканчивались полномочия Прядкина на посту президента РПЛ, — подтвердил «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Поступило предложение продлить срок, не откладывая решение этого вопроса на апрель. 100% клубов поддержали это предложение.
По его мнению, альтернативы кандидатуре Сергея Прядкина нет и решение о переизбрании его на пост президента лиги было логичным.
Однако, по данным источников «Известий», РФС и, в частности, президент организации Александр Дюков остались недовольны подобным развитием событий. Собеседник, близкий к главе РФС, пояснил, что процедура проводилась с нарушениями. В организации намерены признать выборы нелегитимными и рассчитывают на их повторное проведение в соответствии со всеми правилами, пояснил источник.
Спортивный юрист Дмитрий Васильев пояснил «Известиям», что, согласно пункту 14.4 устава РПЛ, кандидаты в президенты лиги утверждаются на очередном
— Его не было. Было просто назначено очередное заседание общего собрания клубов, — пояснил он.
По мнению юриста, можно также предположить, что были нарушены некоторые пункты избирательного регламента РФС.
— Есть избирательный регламент РФС. Его ст. 3.2 гласит, что выборы являются обязательными, периодическими и проводятся в сроки соблюдения полномочий президента, исполкома и иных органов. Здесь нас интересует слово «периодические». Предыдущий срок Прядкина еще не закончился, а какие были основания для проведения досрочных выборов? Отставки президента не было, и его снятия за
Кроме того, в ст. 8.2 регламента сказано, что избирательный комитет РФС необходимо уведомлять о проведении выборов, добавил он.
То есть нельзя, чтобы мужики просто собрались и вдруг решили переизбрать президента. Всё делается через избирательный комитет, и это очень серьезный процесс. В ст. 8.3 прописана необходимость уведомить избирательный комитет о назначении выборов за 40 календарных дней до голосования. То есть никакой самодеятельности не допускается.
По информации источника «Известий», РПЛ не предоставляла документов и кандидатов в избирком РФС. В аналогичных ситуациях при досрочных выборах в ПФЛ и ФНЛ в 2018 году эта процедура была соблюдена.
Представители РФС и РПЛ официально ситуацию не комментируют. «Известия» направили им запросы. До самого Сергея Прядкина дозвониться на момент публикации не удалось.
Любопытно, что Российский футбольный союз до сих пор не дал никаких новостей о переизбрании Сергея Прядкина на своем официальном сайте. Хотя помимо поста главы РПЛ он также занимает должность
Разногласий между РФС и РПЛ становится всё больше. На том же собрании большинство клубов выступили за расширение лиги с 16 клубов до 18. Однако чуть позже генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил о том, что увеличение числа команд не решит проблемы РПЛ.