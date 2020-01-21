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18:38 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Куат устроил потасовку в матче за российский клуб

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат устроил потасовку в матче за российский «Оренбург» на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Во втором тайме игры против болгарской «Славии» из Софии возник неоднозначный момент. В нем Куат пытался выпнуть мяч у лежавшего соперника — из-за этого возникла потасовка, но страсти быстро улеглись.

В этом матче «Оренбург» играл разными составами в каждом из таймов, а Куат вышел на поле после перерыва. Сама же игра завершилась поражением его команды — 2:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Куата этот матч стал вторым за «Оренбург». Дебют же случился 16 января в игре против словацкого «Слована» — 0:1.

Напомним, что о подписании 27-летнего Куата «Оренбург» объявил 1 января. Полузащитник перешел в клуб свободным агентом после истечения контракта с «Кайратом», за который выступал с 2014 года.

На зимний перерыв в РПЛ «Оренбург» ушел на 14-м месте из 16 клубов. В первом официальном матче в 2020 году клуб Куата 28 февраля встретится с «Крыльями Советов».

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