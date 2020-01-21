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19:25 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан отдал два голевых паса и дебютировал в «Зените» с победы 10:0

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан дебютировал за российский «Зенит», в котором находится на просмотре, передает корреспондент Vesti.kz.

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Это случилось на сборах в Катаре, а соперником был «Аль-Увайнах» из второго дивизиона местного чемпионата. Игра завершилась со счетом 10:0.

В этом матче «Зенит» играл двумя разными составами. На поле Исламхан вышел после перерыва и отметился двумя голевыми передачами: на 56-й минуте с его паса забил Йордан Осорио, а на 59-й — Сердар Азмун. При этом казахстанец был одним из игроков, которые исполнял штрафные и угловые.

У «Зенита» по хет-трику оформили Александр Кокорин и Азмун, дубль сделал Артем Дзюба, а автором еще одного гола вместе с Осорио стал аргентинец Себастьян Дриусси. При этом сегодня, 21 января, официально объявлено, что Кокорин вторую половину сезона проведет в аренде в «Сочи».

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О приезде Исламхана на просмотр «Зенит» объявил 17 января, а на следующий день хавбек провел первую тренировку на сборе в Катаре. Гендиректор питерцев Александр Медведев объяснил, почему клуб обратил внимание на казахстанца, и рассказал, как на это решение повлиял экс-хавбек «Зенита» и «Кайрата» Андрей Аршавин.

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