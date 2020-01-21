Исламхан отдал два голевых паса и дебютировал в «Зените» с победы 10:0
Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан дебютировал за российский «Зенит», в котором находится на просмотре, передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан дебютировал за российский «Зенит», в котором находится на просмотре, передает корреспондент Vesti.kz.
Это случилось на сборах в Катаре, а соперником был «Аль-Увайнах» из второго дивизиона местного чемпионата. Игра завершилась со счетом 10:0.
В этом матче «Зенит» играл двумя разными составами. На поле Исламхан вышел после перерыва и отметился двумя голевыми передачами: на 56-й минуте с его паса забил Йордан Осорио, а на 59-й — Сердар Азмун. При этом казахстанец был одним из игроков, которые исполнял штрафные и угловые.
У «Зенита» по
О приезде Исламхана на просмотр «Зенит» объявил 17 января, а на следующий день хавбек провел первую тренировку на сборе в Катаре. Гендиректор питерцев Александр Медведев объяснил, почему клуб обратил внимание на казахстанца, и рассказал, как на это решение повлиял