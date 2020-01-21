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19:31 (мск), источник: ТАСС

Кокорин сыграл за «Зенит» после сообщения об аренде в «Сочи» и забил три мяча

ТАСС, 21 января. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл катарский «Аль-Увайнах» со счетом 10:0 в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора. Встреча прошла в Дохе.

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Нападающий петербургского клуба Александр Кокорин впервые вышел в составе команды с октября 2018 года, он играл с капитанской повязкой и забил три мяча на 6-й, 9-й и 36-й минутах. Кокорин провел на поле только первый тайм. Помимо Кокорина отличились Артем Дзюба (13, 34), Йордан Осорио (56), Сердар Азмун (59, 67, 83) и Себастьян Дриусси (72).

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Во вторник футбольный клуб «Сочи» объявил, что Кокорин будет выступать за команду на правах аренды до конца текущего сезона. На данный момент пресс-служба «Зенита» не подтвердила эту информацию. Контракт форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2019/20.

Последний официальный матч Кокорин провел 7 октября 2018 года: в домашней встрече 10-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:1). С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона. Кокорин не был заявлен за клуб, он принимал участие только в тренировочном процессе.

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Кокорину 28 лет, он выступал за «Зенит» с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Ранее форвард выступал за московское «Динамо» (2008−2015). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 45 очков после 19 матчей.

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21 ноября 2019© Ньюстюб
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