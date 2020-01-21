Ответ Кокорина: хет-трик за «Зенит». Казалось бы, при чем тут «Сочи»?
Чемпион России провел первый товарищеский матч в 2020 году, разгромив катарский клуб «Аль-Увайнах» (10:0). Александр Кокорин вышел на поле с капитанской повязкой и сыграл отлично.
Чемпион России провел первый товарищеский матч в 2020 году, разгромив катарский клуб «Аль-Увайнах» (10:0). Александр Кокорин вышел на поле с капитанской повязкой и сыграл отлично.
Голы: Кокорин, 6 (0:1). Кокорин, 9 (0:2). Дзюба, 13 (0:3). Дзюба, 34 (0:4). Кокорин, 36 (0:5). Осорио, 56 (0:6). Азмун, 59 (0:7). Азмун, 67 (0:8). Дриусси, 72 (0:9). Азмун, 83 (0:10).
«Зенит»: Васютин (Рудаков, 46), Прохин (Караваев, 46), Смольников (Осорио, 46), Дуглас Сантос (Капленко, 46. Воробьев, 76), Ракицкий (Мусаев, 46), Барриос (Оздоев, 46), Шатов (Мак, 46), Ерохин (Жирков, 46), Сутормин (Исламхан, 46), Кокорин (Дриусси, 46), Дзюба (Азмун, 46).
21 января. Доха. Стадион «Эспайр».
Первый спарринг этой зимой должен был стать рядовым для «Зенита». Команда еще не в форме, в соперниках — команда из глубинного дивизиона Катара. Изначально предполагалось понятно, что анализировать тут нечего.
Но с утра информпростанство взорвалось новостью о переходе Кокорина в «Сочи», и игра сразу обрела множество интриг. При этом «Зенит» до старта встречи так и не объявил о трансфере форварда и вообще показательно обходил эту тему стороной. В соцсетях, на сайте, в трансляции на клубном канале — нигде ничего не указывало на переход нападающего. Хотя болельщики активно призывали «Зенит»
Трансфер Кокорина удивил всех. Сергей Семак за пару часов до матча вышел в комментарии под своим последним постом в Instagram и дал понять болельщикам, что хотел бы оставить Александра. Слова тренер подтвердил делом: Кокорин не только вышел в стартовом составе, но и надел капитанскую повязку. Подчеркнем, что
Для протокола отметим, что с первых минут
Кокорин улыбался, когда выводил партнеров на поле. Форвард в отличном настроении. Для него это уже второй сбор в 2020 году (первый был в ОАЭ вместе с Малкомом), а «Зенит» на днях опубликовал видео, на котором Александр забивает через себя на тренировке. И очевидно, что Кокорин хотел и в игре показать свою силу.
Уже на 2-й минуте капитан послал мяч в ворота «Аль-Увайнаха», но гол не засчитали
У ворот Васютина не происходило вообще ничего интересного. В первые 20 минут катарцы, кажется, даже до штрафной «Зенита» не добрались, а чемпион России за это время забил трижды. Третий гол на счету Дзюбы, причем после скидки Кокорина — связка и тут сработала.
В стартовые 15 минут лидер
В перерыве Сергей Семак поменял весь состав. Ушел с поля и Кокорин.
Малком пока не готов выходить на поле, хотя усиленно набирает форму после травмы. Зато во втором тайме на газоне появился другой интересный футболист — лидер сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который находится на просмотре в «Зените». Болельщики в комментариях под трансляцией тут же разбавили призывы оставить Кокорина в
Казахский хавбек весь второй тайм был заметен, постоянно искал свободное пространство и перемещался по всему полю — сложно даже наверняка сказать, какую именно позицию занимал Исламхан. Он и в голы внес весомый вклад — сперва со штрафного ассистировал Осорио, а затем отдал результативную передачу на Азмуна. В комментариях были очень довольны.
До конца игры Азмун догнал Кокорина по числу голов. Забил и Дриусси, чье будущее в «Зените» все еще туманно. Год назад в Катаре не участвовал в товарищеских матчах Леандро Паредес, хотя тренировался вместе с командой, а к концу сборов уехал в «ПСЖ». Дриусси играет — и это обнадеживает.
Кокорин, правда, тоже играет. Но что это значит?
Гоша Чернов