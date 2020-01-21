Ответ Кокорина: хет-трик за «Зенит». Казалось бы, при чем тут «Сочи»?

Товарищеский матч. «Аль-Увайнах» (Катар) — «Зенит» (Россия) — 0:10 (0:5)

Голы: Кокорин, 6 (0:1). Кокорин, 9 (0:2). Дзюба, 13 (0:3). Дзюба, 34 (0:4). Кокорин, 36 (0:5). Осорио, 56 (0:6). Азмун, 59 (0:7). Азмун, 67 (0:8). Дриусси, 72 (0:9). Азмун, 83 (0:10).

«Зенит»: Васютин (Рудаков, 46), Прохин (Караваев, 46), Смольников (Осорио, 46), Дуглас Сантос (Капленко, 46. Воробьев, 76), Ракицкий (Мусаев, 46), Барриос (Оздоев, 46), Шатов (Мак, 46), Ерохин (Жирков, 46), Сутормин (Исламхан, 46), Кокорин (Дриусси, 46), Дзюба (Азмун, 46).

21 января. Доха. Стадион «Эспайр».

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Громкая новость

Первый спарринг этой зимой должен был стать рядовым для «Зенита». Команда еще не в форме, в соперниках — команда из глубинного дивизиона Катара. Изначально предполагалось понятно, что анализировать тут нечего.

Но с утра информпростанство взорвалось новостью о переходе Кокорина в «Сочи», и игра сразу обрела множество интриг. При этом «Зенит» до старта встречи так и не объявил о трансфере форварда и вообще показательно обходил эту тему стороной. В соцсетях, на сайте, в трансляции на клубном канале — нигде ничего не указывало на переход нападающего. Хотя болельщики активно призывали «Зенит» что-нибудь сказать. В комментариях под трансляцией тысячи зрителей запустили акцию. Все 90 минут они писали одно и то же сообщение со словами «Оставьте Кокорина», но комментатор игнорировал это и предлагал болельщикам писать, из каких они городов.

Новый капитан

Трансфер Кокорина удивил всех. Сергей Семак за пару часов до матча вышел в комментарии под своим последним постом в Instagram и дал понять болельщикам, что хотел бы оставить Александра. Слова тренер подтвердил делом: Кокорин не только вышел в стартовом составе, но и надел капитанскую повязку. Подчеркнем, что вице-капитан «Зенита» Ярослав Ракицкий тоже оказался в основе, но Семак решил передать эти функции именно Кокорину.

Для протокола отметим, что с первых минут сине-бело-голубые играли по стандартной схеме 4−4−2. В паре с Ракицким действовал 18-летний Прохин, в опорной зоне — Барриос и Ерохин, а на флангах — Шатов с Суторминым. В нападении вышли Дзюба с Кокориным — связка старых друзей, которая при иных обстоятельствах могла бы стать золотой для «Зенита».

Кокорин улыбался, когда выводил партнеров на поле. Форвард в отличном настроении. Для него это уже второй сбор в 2020 году (первый был в ОАЭ вместе с Малкомом), а «Зенит» на днях опубликовал видео, на котором Александр забивает через себя на тренировке. И очевидно, что Кокорин хотел и в игре показать свою силу.

Здоров и в форме

Уже на 2-й минуте капитан послал мяч в ворота «Аль-Увайнаха», но гол не засчитали из-за фола. Но Кокорин не расстроился, а очень быстро забил легитимно. Почти сразу же он оформил дубль — Дзюба с правого фланга прострелил, а Кокорин пяткой перевел мяч в дальний угол. Очень красиво.

У ворот Васютина не происходило вообще ничего интересного. В первые 20 минут катарцы, кажется, даже до штрафной «Зенита» не добрались, а чемпион России за это время забил трижды. Третий гол на счету Дзюбы, причем после скидки Кокорина — связка и тут сработала.

В стартовые 15 минут лидер премьер-лиги смял оппонента, но потом дал ему подышать. Форсировать игру смысла не было, так что и зрелищность упала. Только концу тайма «Зенит» проснулся, и вновь зажгли Дзюба с Кокориным. Вначале лучший бомбардир клуба догнал Александра по числу голов в матче, а затем Кокорин оторвался — хет-трик в первом же матче года!

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Яркий дебют Исламхана

В перерыве Сергей Семак поменял весь состав. Ушел с поля и Кокорин.

Малком пока не готов выходить на поле, хотя усиленно набирает форму после травмы. Зато во втором тайме на газоне появился другой интересный футболист — лидер сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который находится на просмотре в «Зените». Болельщики в комментариях под трансляцией тут же разбавили призывы оставить Кокорина в Санкт-Петербурге. Не секрет, что в Казахстане обожают футбол, и для тамошних болельщиков выступление Исламхана за «Зенит» — событие.

Казахский хавбек весь второй тайм был заметен, постоянно искал свободное пространство и перемещался по всему полю — сложно даже наверняка сказать, какую именно позицию занимал Исламхан. Он и в голы внес весомый вклад — сперва со штрафного ассистировал Осорио, а затем отдал результативную передачу на Азмуна. В комментариях были очень довольны.

До конца игры Азмун догнал Кокорина по числу голов. Забил и Дриусси, чье будущее в «Зените» все еще туманно. Год назад в Катаре не участвовал в товарищеских матчах Леандро Паредес, хотя тренировался вместе с командой, а к концу сборов уехал в «ПСЖ». Дриусси играет — и это обнадеживает.

Кокорин, правда, тоже играет. Но что это значит?