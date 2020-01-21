Семак прокомментировал ситуацию с переходом Кокорина в «Сочи»

«Конечно, он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что сегодня он вышел играть, — это доверие тренера. Моё отношение к нему не изменилось. Он тот игрок, который может усилить нашу команду, футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в сегодняшнем матче. То, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой, — это доверие команды прежде всего. Ребята хотели поддержать Александра, и я рад и горжусь своей командой, что они вместе с Сашей, мы все вместе с Сашей. А дальше будем делать то, что должны делать.