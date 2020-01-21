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21:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Здорово оснащен технически»: тренер «Зенита» оценил дебют Исламхана и ответил на вопрос о его контракте

Главный тренер российского «Зенита» Сергей Семак оценил игру капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана в товарищеском матче с катарским «Аль-Увайнахом».

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Встреча завершилась со счетом 10:0. В этой игре Исламхан, который находится на просмотре, вышел после перерыва и отдал две голевые передачи.

— Сегодня за «Зенит» один тайм провел Исламхан. Что можно сказать о его игре?

—  Мы смотрим не только по игре, но и в ходе тренировочного процесса на то, как он выглядит. Выглядит он неплохо, но будем делать выводы в конце сборов, тем более, следующий матч мы проведем с очень серьезным соперником (австрийский «Зальцбург»), и на его фоне можно будет получить очень хорошую информацию, — сказал Семак в интервью официальному сайту «Зенита».

— Насколько в тренировочном процессе и в игре он был хорош?

— Он очень хорошо работает с мячом, технически оснащен очень здорово: хорошая передача, хороший удар. Поэтому посмотрим. Мы его видели и раньше, и сейчас нам важно было посмотреть, насколько большой объем работы он выполняет и насколько он способен выдерживать в борьбе и на скорости тот уровень, который нам необходим. По тренировочному процессу он смотрится хорошо, а что касается матчей, то по сегодняшней игре сложно сделать выводы. После следующего матча они будут.

— Решение по Исламхану будет приниматься по итогам этого сбора или период просмотра может продлиться до Испании?

— Я могу высказать свое мнение, а решение будут принимать наши руководители. То, как события будут развиваться, достаточно сложно сказать. На данном отрезке мы договорились, что он приедет на эти сборы. По поводу следующих сборов речь не шла.

Напомним, что Исламхан находится на просмотре в «Зените» с 17 января. Ранее российские СМИ сообщили, что казахстанец близок к заключению контракта.

Сейчас Исламхан находится в статусе свободного агента. Его последней командой был «Кайрат», в составе которого за шесть сезонов хавбек забил 64 гола и отдал 61 результативную ассист в 211 матчах.

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