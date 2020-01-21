Джано получит более миллиона евро
Во вторник «Спартак» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с 27-летним полузащитником Джано Ананидзе.
Во вторник «Спартак» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с 27-летним полузащитником Джано Ананидзе.
По данным «СЭ», по условиям досрочного прекращения трудовых отношений хавбеку будет выплачена половина от суммы зарплаты, полагавшейся ему по действовавшему до июня 2021 года договору с
— Наша сторона не торговалась, Джано принял условия, предложенные клубом, — подчеркнул Лепсая. — Собственно, когда он подписывал новое соглашение с
— Какие у Джано сейчас есть варианты, из каких стран?
— Есть несколько из разных лиг, называть их не буду из этических соображений. Имеется интерес и в России, но для Джано сейчас приоритет — сменить атмосферу, чемпионат, попробовать перезагрузить карьеру. Ему всего 27 лет, ни для кого не секрет, что это талантливый футболист. Реализовать себя на 100 процентов в «Спартаке» ему, по всей видимости, не удалось, но он делал все, что мог. Теперь, наверное, настало время подумать о смене обстановки. Повторю, ему всего 27, он еще может поиграть несколько лет на высоком уровне.
— В России интерес проявляет «Тамбов»?
— Зачем сейчас
— Вариант переходом в клуб из России будет рассматриваться только в случае, если Ананидзе не сможет договориться с командой из Европы до закрытия трансферного окна там?
— Да, до 31 января у нас приоритет — Европа, Джано хочется получить новый вызов и попробовать свои силы там.