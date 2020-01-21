Джано получит более миллиона евро

Источник: Спорт-Экспресс

По данным «СЭ», по условиям досрочного прекращения трудовых отношений хавбеку будет выплачена половина от суммы зарплаты, полагавшейся ему по действовавшему до июня 2021 года договору с красно-белыми — около 1,2 миллиона евро.

По поводу ухода из «Спартака» и будущего футболиста в интервью «СЭ» высказался его официальный представитель Теймураз Лепсая.

— Наша сторона не торговалась, Джано принял условия, предложенные клубом, — подчеркнул Лепсая. — Собственно, когда он подписывал новое соглашение с красно-белыми, не особо торговался, также поступил и во время расторжения. Джано благодарен «Спартаку» за все 11 лет, что провел там. В первую очередь — болельщикам, работникам клуба, руководству и лично Леониду Арнольдовичу Федуну.

— Какие у Джано сейчас есть варианты, из каких стран?

— Есть несколько из разных лиг, называть их не буду из этических соображений. Имеется интерес и в России, но для Джано сейчас приоритет — сменить атмосферу, чемпионат, попробовать перезагрузить карьеру. Ему всего 27 лет, ни для кого не секрет, что это талантливый футболист. Реализовать себя на 100 процентов в «Спартаке» ему, по всей видимости, не удалось, но он делал все, что мог. Теперь, наверное, настало время подумать о смене обстановки. Повторю, ему всего 27, он еще может поиграть несколько лет на высоком уровне.

— В России интерес проявляет «Тамбов»?

— Зачем сейчас кого-то называть, если мы еще не приняли никаких предложений? Это будет некрасиво по отношению к другим клубам. «Тамбов», насколько знаю, сам говорил об интересе, но мы никогда не комментируем ничего до подписания, не называем клубы.

— Вариант переходом в клуб из России будет рассматриваться только в случае, если Ананидзе не сможет договориться с командой из Европы до закрытия трансферного окна там?