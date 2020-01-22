«Есть ценные для “Зенита” качества». Дебют Исламхана впечатлил российского эксперта

«На левом фланге полузащиты расположился находящийся на просмотре экс-игрок “Кайрата” Бауыржан Исламхан. Было бы странно, если бы на фоне столь слабого соперника не показал себя Исламхан. Атакующий хавбек действительно выглядел хорошо. Часто смещался в центр, смело брал игру на себя. На 56-й минуте с его подачи со штрафного забил Йордан Осорио, а еще через три минуты потенциальный новичок чемпионов России выдал голевой пас Сердару Азмуну. У Бауыржана есть ценные для “Зенита” качества, однако оценивать полузащитника из Казахстана еще рано», — написал автор.