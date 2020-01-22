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09:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Есть ценные для “Зенита” качества». Дебют Исламхана впечатлил российского эксперта

Журналист российского издания «Спорт День за Днем» Веня Пьянов в своем обзоре товарищеского матча «Зенит» — «Аль-Увайнах» (10:0) прокомментировал игру футболиста сборной Казахстана Бауыржана Исламхана.

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Источник: РИА "Новости"

Эта встреча стала дебютной для Исламхана в составе питерского клуба.

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Казахстанец вышел на поле во втором тайме и отметился двумя голевыми передачами.

«На левом фланге полузащиты расположился находящийся на просмотре экс-игрок “Кайрата” Бауыржан Исламхан. Было бы странно, если бы на фоне столь слабого соперника не показал себя Исламхан. Атакующий хавбек действительно выглядел хорошо. Часто смещался в центр, смело брал игру на себя. На 56-й минуте с его подачи со штрафного забил Йордан Осорио, а еще через три минуты потенциальный новичок чемпионов России выдал голевой пас Сердару Азмуну. У Бауыржана есть ценные для “Зенита” качества, однако оценивать полузащитника из Казахстана еще рано», — написал автор.

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