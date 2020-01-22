Лимитированная зима. Чего ждать от трансферного окна в РПЛ?
Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства делится ожиданиями от зимнего трансферного окна в Российской
Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства делится ожиданиями от зимнего трансферного окна в Российской
Зимнее трансферное окно в России — весьма эфемерная штука. Номинально оно открывается 22 января, а закрывается 21 февраля, но в реальности смысл имеет лишь последняя дата. Командам дается месяц на дозаявку новичков в РПЛ, но ведь сам чемпионат на паузе, а тренироваться и принимать участие в товарищеских играх может вообще кто угодно. Хоть президент клуба, что уж говорить о незаявленных футболистах.
Считается, что зима — не лучшее время для трансферов. В большинстве европейских стран чемпионаты в разгаре, составы сформированы: все приобретают новичков и расстаются с ненужными игроками только точечно. Российские клубы в этом смысле в более выгодной ситуации — сезон на долгой паузе, но под рынок все равно приходится подстраиваться. Как продавать
Нынешняя зима может стать исключением из правил, и виной всему грядущий лимит: 17 россиян и 8 легионеров в заявке. Наиболее дальновидные клубы начали перестраивать составы под новые обстоятельства еще прошлым летом. Зимой охота на перспективных россиян, которые еще не играют в
Из той же серии переход Владимира Ильина из «Урала» в «Ахмат» и, конечно, битва за Александра Соболева. Пока форвард остается в «Крыльях Советов», но, кажется, мы услышим еще немало новостей о битве между «Динамо» и ЦСКА за одного из лучших бомбардиров текущего сезона.
«Динамо» вернуло собственного воспитанника Дмитрия Скопинцева, и это тоже следствие нового лимита. По регламенту будущего сезона в заявке должно быть четверо доморощенных игроков. Все хотят, чтобы четверка «своих» не сидела на лавке, а могла делать результат.
За
Центром легионерской распродажи точно станет «Краснодар». Сейчас на балансе «быков» 11 иностранцев. Юнес Намли уже уехал в двухлетнюю (!) аренду в американский «Колорадо». За датчанином марокканского происхождения по логике должны отправиться еще минимум трое.
Активно пристраивает своих легионеров и «Зенит». По всей видимости, петербуржцы
Подобных трансферов этой зимой будет еще много, но лучших легионеров исход не коснется.
Одних иностранцев станет меньше, а других больше. С лета статус легионеров не будет распространяться не только на белорусов, как сейчас, а еще и на граждан Казахстана, Армении и Киргизии. Многие российские клубы уже поспешили приобрести таких полезных игроков.
Не просто так белорусы Илья Шкурин и Николай Золотов переехали в ЦСКА и «Урал» соответственно, а «Зенит» пригласил на просмотр казаха Бауыржана Исламхана.
Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян до России этой зимой доедет едва ли, но