Лимитированная зима. Чего ждать от трансферного окна в РПЛ?

Источник: РИА "Новости"

Номинальное окно

Зимнее трансферное окно в России — весьма эфемерная штука. Номинально оно открывается 22 января, а закрывается 21 февраля, но в реальности смысл имеет лишь последняя дата. Командам дается месяц на дозаявку новичков в РПЛ, но ведь сам чемпионат на паузе, а тренироваться и принимать участие в товарищеских играх может вообще кто угодно. Хоть президент клуба, что уж говорить о незаявленных футболистах.

Приглашать новичков можно уже в декабре, сразу после завершения первой части сезона. Потом они могут спокойно пройти сборы, а заявить их можно будет в любой момент — главное успеть до дедлайна 21 февраля.

Битва за россиян

Считается, что зима — не лучшее время для трансферов. В большинстве европейских стран чемпионаты в разгаре, составы сформированы: все приобретают новичков и расстаются с ненужными игроками только точечно. Российские клубы в этом смысле в более выгодной ситуации — сезон на долгой паузе, но под рынок все равно приходится подстраиваться. Как продавать что-то ненужное? Или покупать то, что никто не отдаст?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--21420f0628fca0f3224a" data-vnd="21420f0628fca0f3224a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=21420f0628fca0f3224a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Нынешняя зима может стать исключением из правил, и виной всему грядущий лимит: 17 россиян и 8 легионеров в заявке. Наиболее дальновидные клубы начали перестраивать составы под новые обстоятельства еще прошлым летом. Зимой охота на перспективных россиян, которые еще не играют в топ-клубах, будет продолжена.

Уже сейчас «Краснодар» за полгода до окончания аренды «выдернул» из «Рубина» защитника Егора Сорокина, а казанцы воспользовались сложной историей нападающего «быков» Ивана Игнатьева и заполучили его себе.

Из той же серии переход Владимира Ильина из «Урала» в «Ахмат» и, конечно, битва за Александра Соболева. Пока форвард остается в «Крыльях Советов», но, кажется, мы услышим еще немало новостей о битве между «Динамо» и ЦСКА за одного из лучших бомбардиров текущего сезона.

«Динамо» вернуло собственного воспитанника Дмитрия Скопинцева, и это тоже следствие нового лимита. По регламенту будущего сезона в заявке должно быть четверо доморощенных игроков. Все хотят, чтобы четверка «своих» не сидела на лавке, а могла делать результат.

Рагнар Сигурдссон в одном из матчей за "Ростов". | Источник: РИА

Исход легионеров

За более-менее качественных российских игроков бьются топ-клубы РПЛ, а от средних легионеров придется избавляться. Если не сделать этого зимой, то летом лишних иностранцев с долгими контрактами придется распихивать по арендам. И неминуемо терять в финансах, ведь любой сообразительный клуб-арендатор попросит владельцев взять на себя часть зарплаты игрока.

Центром легионерской распродажи точно станет «Краснодар». Сейчас на балансе «быков» 11 иностранцев. Юнес Намли уже уехал в двухлетнюю (!) аренду в американский «Колорадо». За датчанином марокканского происхождения по логике должны отправиться еще минимум трое.

Активно пристраивает своих легионеров и «Зенит». По всей видимости, петербуржцы все-таки найдут кому продать Матиаса Краневиттера, а потом постараются найти новую команду и для Роберта Мака.

«Ростов» тоже в тренде, хотя поступает более сердито — дончане просто расторгли контракты с Рагнаром Сигурдссоном и Мацеем Вилюшем. В ЦСКА уже на трех легионеров меньше — завершили аренду Звонимира Шарлии и Лукаса Сантоса и отправили Такуму Нисимуру в португальский «Портиморенсе».

Подобных трансферов этой зимой будет еще много, но лучших легионеров исход не коснется.

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Вектор на белорусов, казахов и армян

Одних иностранцев станет меньше, а других больше. С лета статус легионеров не будет распространяться не только на белорусов, как сейчас, а еще и на граждан Казахстана, Армении и Киргизии. Многие российские клубы уже поспешили приобрести таких полезных игроков.

Не просто так белорусы Илья Шкурин и Николай Золотов переехали в ЦСКА и «Урал» соответственно, а «Зенит» пригласил на просмотр казаха Бауыржана Исламхана.

Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян до России этой зимой доедет едва ли, но кто-то из его партнеров по национальной команде вполне может оказаться в РПЛ. Например, полузащитник немецкого «Хоффенхайма» Саркис Адамян, забивший 4 гола в чемпионате Германии. Чем не желанная цель для любого нашего топ-клуба?

Нынешнее зимнее окно может стать самым специфичным в российской истории. Впервые все правила игры будут заданы еще не введёнными в действие пунктами регламента.