Кокорин принял участие в утренней тренировке «Зенита»
Нападающий Александр Кокорин на данный момент находится в расположении «Зенита» на сборе в Катаре, несмотря на новости о его аренде в «Сочи».
Нападающий Александр Кокорин на данный момент находится в расположении «Зенита» на сборе в Катаре, несмотря на новости о его аренде в «Сочи».
Как сообщает корреспондент matchtv.ru Сергей Циммерман, 28-летний игрок принял участие в утренней тренировке с остальными футболистами.
Ранее Кокорин принял участие в товарищеском матче против клуба «Аль-Увайнах» (10:0) и отметился тремя забитыми мячами. «Зенит» до сих пор не подтвердил информацию о трансфере футболиста, а главный тренер
Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб возьмет Кокорина в аренду до конца текущего сезона.