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14:48 (мск), источник: Матч ТВ

Кокорин принял участие в утренней тренировке «Зенита»

Нападающий Александр Кокорин на данный момент находится в расположении «Зенита» на сборе в Катаре, несмотря на новости о его аренде в «Сочи».

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Как сообщает корреспондент matchtv.ru Сергей Циммерман, 28-летний игрок принял участие в утренней тренировке с остальными футболистами.

Ранее Кокорин принял участие в товарищеском матче против клуба «Аль-Увайнах» (10:0) и отметился тремя забитыми мячами. «Зенит» до сих пор не подтвердил информацию о трансфере футболиста, а главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак в Instagram рассказал, что рассчитывает на Кокорина.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб возьмет Кокорина в аренду до конца текущего сезона.

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