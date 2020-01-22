Кокорин принял участие в утренней тренировке «Зенита»

Ранее Кокорин принял участие в товарищеском матче против клуба «Аль-Увайнах» (10:0) и отметился тремя забитыми мячами. «Зенит» до сих пор не подтвердил информацию о трансфере футболиста, а главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак в Instagram рассказал, что рассчитывает на Кокорина.