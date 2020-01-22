Исламхан заявил о себе в первом матче за «Зенит» и обеспечил себе контракт

Источник: AP 2020

«Исламхан заявил о себе в первом же матче за “Зенит”. В Казахстан он теперь точно не вернется», — говорится в заголовке статьи.

26-летний хавбек дебютировал за «сине-бело-голубых» в товарищеском матче с катарским «Аль-Увайнахом» (10:0). Казахстанец вышел во втором тайме и отдал две голевые передачи.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--21420f0628fca0f3224a" data-vnd="21420f0628fca0f3224a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=21420f0628fca0f3224a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Остап Бендер объяснял свой дебют в статусе сына лейтенанта Шмидта просто и лаконично: «Джентльмен в поисках десятки». Получилось. «Зенит» ищет «десятку» уже очень давно, практически с момента ухода Андрея Аршавина в «Арсенал». Потому что ни Халка, ни Мигеля Данни классическими плеймейкерами не назовешь, скорее, таковым мог стать Жулиано, но бразилец, прозванный Жуликом, после сильного старта выглядел в Петербурге уж очень невразумительно.

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан в «Кайрате» успешно выступал именно на этой позиции, был настоящей «десяткой». 9 сентября в Калининграде в отборочном матче Евро-2020 против россиян Исламхан вышел во втором тайме на полчаса и игру гостей обострил. Он, кстати, напоминает Аршавина фигурой, телосложением.

Достаточно давно на виду. Еще в 2012 году сыграл за молодежную сборную Казахстана на Кубке Содружества и сразу же был приглашен в «Кубань». Но в Краснодаре дела у 18-летнего хавбека не заладились и он вернулся домой.

Ведущие выпускники казахстанской школы высоко котировались в Союзе. За сборную СССР в разные годы поиграли защитник Сеильда Байшаков, форвард Сергей Стукашов, хавбек Александр Хапсалис, по личному приглашению Валерия Лобановского перебравшийся из «Кайрата» в киевское «Динамо», где отыграл 7 сезонов. Именем острого, техничного дриблера Евстафия Пехлеваниди названа открытая в 2017-м году академия «Кайрата».

Вот и Бауыржан Исламхан заметно выделялся. Техничный футболист, хорошо видящий поле и довольно много забивающий.

Агент Марат Арчегов искал возможность трудоустроить своего клиента в РПЛ. Арчегов — фигура известная, среди тех, чьи дела он ведет, к примеру, Алан Дзагоев. Сработано чисто: Исламхан — свободный агент, если будет нужен питерцам, достанется им безвозмездно, а между тем, Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро. И вот попытка в «Зените». Пока — просмотр.

В первом же матче катарского сбора Исламхан отыграл весь второй тайм. Правда, действовал он на левом фланге полузащиты, позиция ему знакомая, он в «Кайрате» иногда исполнял роль вингера. Но его заметно тянуло в центр. Сложно сказать, были ли эти смещения заданием Сергея Семака, да и не стоит переоценивать значимость установки перед игрой со столь откровенно слабым соперником, как «Аль-Увайнах».

Сразу бросилось в глаза, что новичок на кастинге не смущается, напротив, смело и охотно берет игру на себя. Взрывной скорости Аршавина у него нет, а вот культура паса очевидна. И две передачи Исламхана стали голевыми. С его подачи со штрафного забил Йордан Осорио, а затем казахстанец удачно ассистировал Сердару Азмуну. Две результативные передачи за тайм в первом же матче — отменное начало, даже с учетом уровня соперника. Не будем забывать, что и Исламхан с новыми партнерами толком и познакомиться-то не успел, о сыгранности и говорить не приходится.

Разумеется, выводы делать преждевременно. Отрабатывает ли, скажем, Исламхан в обороне? Так ведь «Зениту» в матче с катарцами и обороняться не приходилось. Казахстанские медиа пишут, что у капитана национальной сборной хорошо поставленный дальний удар. Пока он этот козырь не предъявлял, но ему необходимо время, чтоб освоиться.

Дальнейшие перспективы Исламхана в «Зените» определит следующий матч — с «Ред Булл Зальцбургом». А пока с двумя своими ассистами Исламхан уже один из героев матча с «Аль-Увайнахом». Можно сказать, двойная заявка. Если по максимуму, подписать контракт с «Зенитом». Не получится — не трагедия. Самим фактом своего просмотра в «Зените», да еще и с голевыми пасами, он уже прошумел по России, чемпион страны все же в фокусе всеобщего внимания. И контракт с одной из команд РПЛ Бауыржан Исламхан себе, считайте, уже обеспечил. Теперь поборется за решение задачи максимум. А мы вскоре узнаем, а вдруг «Зенит» несколько неожиданно попал, наконец, в десятку в ходе затянувшихся поисков «десятки», — написал автор.