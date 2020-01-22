Александр Медведев подтвердил договоренность «Зенита» и «Сочи» об аренде Кокорина

Вечером того же дня форвард, контракт которого с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года, на сборе петербуржцев в Катаре в товарищеском матче против местного «Аль-Увайнаха» (10:0) вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Кокорин выступал за «Зенит» с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона, но не был заявлен за клуб и принимал участие только в тренировочном процессе. Ранее форвард выступал за московское «Динамо» (2008−2015); в составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).