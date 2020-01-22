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15:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Солтмурад Бакаев объявил об уходе из «Спартака» в «Рубин»

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Полузащитник Солтмурад Бакаев объявил об уходе из московского «Спартака» и переходе в казанский «Рубин», об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

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Ранее 20-летний Бакаев, старший брат которого Зелимхан выступает за основной состав «Спартака», выступал в ФНЛ в «Спартаке-2».

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«С этого момента я игрок казанского “Рубина”. Это большой клуб со славной историей, но что еще более важно, с великим будущим. Я, как и мой брат, часто в интервью отмечали необходимость развития и самосовершенствования, так вот я считаю, что сделал шаг в правильном направлении. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто был рядом и поддерживал меня на этом пути. Большое спасибо болельщикам “Спартака” за то, что поддерживаете команду в любое время. Я очень благодарен руководству и персоналу “Спартака”. Спасибо руководству “Рубина” за интерес, проявленный ко мне, надеюсь оправдать все ваши ожидания», — написал Бакаев.

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