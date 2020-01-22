Солтмурад Бакаев объявил об уходе из «Спартака» в «Рубин»

«С этого момента я игрок казанского “Рубина”. Это большой клуб со славной историей, но что еще более важно, с великим будущим. Я, как и мой брат, часто в интервью отмечали необходимость развития и самосовершенствования, так вот я считаю, что сделал шаг в правильном направлении. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто был рядом и поддерживал меня на этом пути. Большое спасибо болельщикам “Спартака” за то, что поддерживаете команду в любое время. Я очень благодарен руководству и персоналу “Спартака”. Спасибо руководству “Рубина” за интерес, проявленный ко мне, надеюсь оправдать все ваши ожидания», — написал Бакаев.