Семак против ухода Кокорина. Как это понимать?
Главный тренер «Зенита» четко дал понять, что не хочет, чтобы 28-летний нападающий уходил в аренду в «Сочи».
Главный тренер «Зенита» четко дал понять, что не хочет, чтобы 28-летний нападающий уходил в аренду в «Сочи».
История Александра Кокорина и его перехода в «Сочи» взорвала спокойное течение зимнего трансферного окна, где до этого главными фигурантами были форварды Николай Комличенко и Александр Соболев. А один из самых интересных ее аспектов — это поведение главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который всеми доступными ему способами показывает, что против такого трансфера.
Показывает делом, ставя Кокорина в стартовый состав на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом», и, более того, доверяя ему капитанскую повязку.
А потом подтверждает и словом, недвусмысленно высказываясь в интервью официальному сайту
Более того, в течении дня Семак оставил и комментарий под одним из постов в Instagram, в котором тоже дал понять — Кокорин ему нужен и он против его аренды в «Сочи».
С одной стороны, можно сказать — зачем тренер лезет не в свое дело. Потому что, на мой взгляд, правильна ситуация, когда трансферную политику определяет клуб и те, кому это положено по должности — генеральный и спортивный директоры. В рамках некой выработанной стратегии. Мнение тренера учитывается, но оно не определяющее — в конце концов, он всего лишь наемный работник. То есть та модель, которая похожа на выстроенную, скажем, в ЦСКА.
В конечном итоге деньги на трансфер игрока выделяет клуб, зарплату ему выплачивает тоже клуб, и он же несет все сопутствующие расходы. Допустим, тренер уходит, а его сменщику приобретенные по просьбе предшественника футболисты могут быть и не нужны, и он скажет — купите мне новых. Так себе ситуация.
Кроме того, есть еще и такое понятие, как корпоративная этика, к соблюдению которой в «Зените» относятся внимательно.
С другой стороны, слова и действия Семака, на мой взгляд, не тянут на бунт или даже нарушение корпоративной этики. Потому что футбольный клуб «Зенит» на своих официальных ресурсах пока никаких объявлений по Кокорину не делал. Об аренде написал сайт «Сочи», но не
Так что Семак только высказал свое мнение, но не комментировал уже принятое и официально озвученное клубом решение — по крайней мере, так это выглядит в публичном пространстве. А на это он имеет полное право. И уж тем более тренер имеет право выставлять какой угодно состав в товарищеском матче. Кокорин мог получить травму? Но это же наш игрок, всякое случается, никто не застрахован, люди, бывает, на простой пробежке ломаются.
Наверное, Семак на вопросы о Кокорине, а их было два, мог дать ответ «Без комментариев» или
Но вряд ли это имело бы смысл в данной ситуации и, пожалуй, только усугубило бы напряжение.
Тут можно вспомнить, как в начале своей работы в «Зените», в августе 2018-го, Семак давал недвусмысленные и в
Это тренер сделал и в случае с Кокориным и, полагаю, вряд ли захочет больше публично возвращаться к этой теме — не стоит перегибать палку, и Сергей Богданович достаточно мудр для этого. Впрочем, 25 января у «Зенита» матч с «Зальцбургом», наверняка снова будет общение после игры и если ситуация к тому времени не разрешится, вопросов о нападающем не избежать. Посмотрим, как поведет себя Семак.
Дмитрий Гирин