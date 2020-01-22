«Ростов» заявил Мамаева на матчи РПЛ под 10-м номером

Мамаев, выступавший за «Краснодар» с 2013 года, в мае был приговорен к 17 месяцам лишения свободы за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года. В сентябре полузащитник освободился из колонии в Белгородской области по УДО. Вскоре после этого «Краснодар» объявил о расторжении соглашения с Мамаевым. Позднее хавбек заключил двухлетний контракт с «Ростовом».