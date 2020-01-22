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15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» заявил Мамаева на матчи РПЛ под 10-м номером

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Ростов» (Ростов-на-Дону) заявил полузащитника Павла Мамаева на матчи Российской премьер-лиги под 10-м номером, сообщается на сайте РПЛ.

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19
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Мамаев, выступавший за «Краснодар» с 2013 года, в мае был приговорен к 17 месяцам лишения свободы за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года. В сентябре полузащитник освободился из колонии в Белгородской области по УДО. Вскоре после этого «Краснодар» объявил о расторжении соглашения с Мамаевым. Позднее хавбек заключил двухлетний контракт с «Ростовом».

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