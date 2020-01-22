Юристы: Выборы президента РПЛ не нарушили нормы РФС и законы РФ
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Досрочные выборы президента Российской
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Досрочные выборы президента Российской
Ранее в СМИ появились сообщения, что руководство РФС не согласно с досрочным переизбранием главы РПЛ Сергея Прядкина на новый пятилетний срок и считает, что само голосование прошло с нарушениями принятых регламентных норм. Как сообщили РИА Новости в SILA International Lawyers, исследование данного вопроса было проведено не в рамках сотрудничества с РПЛ, а по инициативе их компании, к которой СМИ обращались за экспертной оценкой.
«Согласно статье 181.4 ГК РФ решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего
«Процедура проведения выборов, прописанная в избирательном регламенте РФС, применяется для выборов в органы РФС. Избирательный комитет РФС не обладает полномочиями назначать выборы в лиге. Решение о проведении выборов может принимать только высший орган управления РПЛ, то есть общее собрание членов. Правительство и другие государственные органы не вмешивались в процесс проведения выборов в РПЛ. Таким образом, очевидно, что при выборах президента РПЛ не были нарушены ни положения законодательства, ни устав РПЛ ни регламентные нормы РФС», — отмечается в заявлении.