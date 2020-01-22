Юристы: Выборы президента РПЛ не нарушили нормы РФС и законы РФ

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появились сообщения, что руководство РФС не согласно с досрочным переизбранием главы РПЛ Сергея Прядкина на новый пятилетний срок и считает, что само голосование прошло с нарушениями принятых регламентных норм. Как сообщили РИА Новости в SILA International Lawyers, исследование данного вопроса было проведено не в рамках сотрудничества с РПЛ, а по инициативе их компании, к которой СМИ обращались за экспертной оценкой.

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«Согласно статье 181.4 ГК РФ решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не принимавший участие в собрании или голосовавший против принятия оспариваемого решения. РФС не может оспорить решение общего собрания членов РПЛ, так как не является участником (членом) РПЛ», — говорится в сообщении.