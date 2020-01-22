Профсоюз футболистов прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее пресс-служба «Сочи» сообщила об аренде Кокорина до конца текущего сезона. На следующий день эти сведения подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. При этом главный тренер петербургского клуба Сергей Семак отметил, что не принимал участия в обсуждении данной аренды и рассчитывает на футболиста.

«Никто не может заставить игрока перейти в другой клуб без его желания. Чтобы все понимать, нам нужно пообщаться с Сашей, “Сочи” и “Зенитом”. Вряд ли в трудовом договоре написано, что игрок обязуется по первому требованию идти в аренду в другой клуб, который ему предложат. Переход согласован, видимо, пока устно между руководителями клубов. Документов же пока нет никаких. Если футболист не будет попадать в заявку, если его отзаявят, будут более активные и жесткие действия со стороны профсоюза», — цитирует Зотова Championat.com.

По словам чиновника, профсоюз продолжит следить за этой ситуацией и будет действовать в случае необходимости.