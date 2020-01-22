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17:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Профсоюз футболистов прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал, при каких условиях форвард «Зенита» Александр Кокорин может не перейти в «Сочи».

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее пресс-служба «Сочи» сообщила об аренде Кокорина до конца текущего сезона. На следующий день эти сведения подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. При этом главный тренер петербургского клуба Сергей Семак отметил, что не принимал участия в обсуждении данной аренды и рассчитывает на футболиста.

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«Никто не может заставить игрока перейти в другой клуб без его желания. Чтобы все понимать, нам нужно пообщаться с Сашей, “Сочи” и “Зенитом”. Вряд ли в трудовом договоре написано, что игрок обязуется по первому требованию идти в аренду в другой клуб, который ему предложат. Переход согласован, видимо, пока устно между руководителями клубов. Документов же пока нет никаких. Если футболист не будет попадать в заявку, если его отзаявят, будут более активные и жесткие действия со стороны профсоюза», — цитирует Зотова Championat.com.

По словам чиновника, профсоюз продолжит следить за этой ситуацией и будет действовать в случае необходимости.

«Любого футболиста, если нарушаются его права, готовы всегда защищать. Напомню, мы были первыми, кто, несмотря на всю недавнюю ситуацию, готовы были ему помочь. Переход в аренду требует определенного количества документов, которые Александр также будет подписывать. Ставить эти подписи или нет — решать футболисту. Пока что, мне кажется, что это больше подогревание ситуации, нежели то, что уже кому-то наступают на горло и заставляют что-либо делать», — отметил генеральный директор.

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