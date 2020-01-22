«Спартак»: больше никаких обнимашек. Пять отличий сборов Тедеско от Кононова
Первый зимний сбор
Первый зимний сбор
Многие вещи Кононов отдавал на откуп своему помощнику Сергею Кузнецову. Тот — бывший футболист — вроде как должен был быть на одной волне с командой. Он старался, участвовал во многих упражнениях, пока Олег Георгиевич наблюдал за процессом со стороны.
Несмотря на то, что ассистент Тедеско — еще более крутой в прошлом игрок, бывший хавбек сборной Германии Андреас Хинкель, главный тренер все равно в гуще событий. Если это тактические вещи, Доменико активно подсказывает, если физическая нагрузка — бежит вместе со всеми. Кононов не бегал.
Осеннее впечатление, что Тедеско —
Нельзя сказать, что Кононов жалел футболистов — нагрузки тоже давались немаленькие, в Катаре прошлой зимой команда тренировалась дважды в день. Однако почти всегда бывший тренер задействовал мяч. И даже тренировки на физику начинались с квадратов.
Сбор без товарищеских матчей — одно из главных нововведений Тедеско. Многие эту идею раскритиковали, мол, игроки не понимают, прибавляют они или нет, спарринги имеют важное психологическое значение и так далее. Однако Доменико считает, что сначала следует заложить базу. И уже потом играть.
Кононов год назад решил иначе — на первом же сборе «Спартак» принял участие в товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер» и взял трофей. Те январские победы порадовали болельщиков. Но весной, когда посыпались неудачи, триумф стали вспоминать уже в саркастическом ключе.
У Кононова был личный проводник в мир СМИ, бывший руководитель Департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг. Его специфическое восприятие работы прессы передавалось тренеру, и тот в конце концов сформировал весьма узкий круг доверия.
Тедеско применяет строго профессиональный подход — никаких разговоров «не под запись», никаких любимчиков и предпочтений. И все общение согласовывается с