«Спартак»: больше никаких обнимашек. Пять отличий сборов Тедеско от Кононова

Первое. Тренер в гуще событий

Многие вещи Кононов отдавал на откуп своему помощнику Сергею Кузнецову. Тот — бывший футболист — вроде как должен был быть на одной волне с командой. Он старался, участвовал во многих упражнениях, пока Олег Георгиевич наблюдал за процессом со стороны.

Несмотря на то, что ассистент Тедеско — еще более крутой в прошлом игрок, бывший хавбек сборной Германии Андреас Хинкель, главный тренер все равно в гуще событий. Если это тактические вещи, Доменико активно подсказывает, если физическая нагрузка — бежит вместе со всеми. Кононов не бегал.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий «Спартак» и Кононов: хуже было только при Скале

Второе. Меньше шуток

Осеннее впечатление, что Тедеско — тренер-либерал, оказалось обманчивым. Это более чем жесткий руководитель, который требует от всех предельно серьезного, дисциплинированного подхода. Никаких обнимашек, как при Кононове (раньше в начале каждой тренировки устраивался своеобразный тимбилдинг для футболистов, всем требовалось обняться), никакого панибратства с персоналом. Тедеско подбадривает игроков, как армейский командир — солдат. По-братски, но жестко. Все его помощники, а также члены административного штаба — винтики в большой машине, которая, по мнению Доменико, должна бесперебойно работать 24 часа в сутки. Ведь сон это тоже часть работы. При Кононове персонал спокойно устраивал вечерние посиделки в лобби отеля, иногда играл в футбол, а Леонид Федорович Трахтенберг травил байки на бровке. Сейчас все ходят слегка притихшие.

Третье. Выше нагрузки

Нельзя сказать, что Кононов жалел футболистов — нагрузки тоже давались немаленькие, в Катаре прошлой зимой команда тренировалась дважды в день. Однако почти всегда бывший тренер задействовал мяч. И даже тренировки на физику начинались с квадратов.

Тедеско не стесняется устраивать занятия вообще без мяча. Интенсивные беговые упражнения, пресс и растяжка. Вероятно, физическое состояние команды, когда он только пришел, Тедеско не устроило. И теперь немец закладывает фундамент с нуля.

Четвертое. Самоизоляция

Сбор без товарищеских матчей — одно из главных нововведений Тедеско. Многие эту идею раскритиковали, мол, игроки не понимают, прибавляют они или нет, спарринги имеют важное психологическое значение и так далее. Однако Доменико считает, что сначала следует заложить базу. И уже потом играть.

Кононов год назад решил иначе — на первом же сборе «Спартак» принял участие в товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер» и взял трофей. Те январские победы порадовали болельщиков. Но весной, когда посыпались неудачи, триумф стали вспоминать уже в саркастическом ключе.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий Тедеско в «Спартаке» дебютировал с нулей

Пятое. Другой подход к работе со СМИ

У Кононова был личный проводник в мир СМИ, бывший руководитель Департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг. Его специфическое восприятие работы прессы передавалось тренеру, и тот в конце концов сформировал весьма узкий круг доверия.