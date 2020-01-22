Клуб РПЛ с казахстанцем Бахтияровым сыграл вничью в товарищеском матче

В рамках УТС в Турции команда встречалась с австрийским «Санкт-Пельтеном» и завершила встерчу нулевой ничьей. Бахтияров вышел на поле после перерыва во втором тайме.

Это был второй матч «Сочи» под руководством нового тренера — Владимира Федотова. Первый также завершился нулевой ничьей.