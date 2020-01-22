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21:37 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб РПЛ с казахстанцем Бахтияровым сыграл вничью в товарищеском матче

Клуб российской футбольной премьер-лиги «Сочи», в составе которого выступает нападающий молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, провел товарищеский матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках УТС в Турции команда встречалась с австрийским «Санкт-Пельтеном» и завершила встерчу нулевой ничьей. Бахтияров вышел на поле после перерыва во втором тайме.

Это был второй матч «Сочи» под руководством нового тренера — Владимира Федотова. Первый также завершился нулевой ничьей.

Напомним, в нынешнем сезоне Бахтияров провел в составе «Сочи», который является аутсайдером РПЛ, два матча в рамках российской премьер-лиги и одну игру в Кубке страны. С лета 2020 года казахстанские футболисты, Бахтияров в том числе, перестанут считаться в России легионерами.

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