«Краснодар» обыграл бухарестское «Динамо» в товарищеском матче

Первыми забить в матче удалось румынам. На 37-й минуте их вперёд вывел хорватский полузащитник Филип Мрзляк. На 57-й минуте Никита Сереев после передачи Александра Черникова счёт сравнял. Победу «быкам» принёс результативный удар Ари на 62-й минуте.

На сборе в Марбелье у «Краснодара» запланирован ещё один контрольный матч — 26 января команда сыграет с чешским «Яблонецем».