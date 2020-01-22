Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Норвич
00
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
21.01
Кристал Пэлас
Саутгемптон
02
Футбол. Зарубежный
21.01
Челси
Арсенал
22
Футбол. Зарубежный
23.01
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России вышла в финал МЧМ
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
21:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» обыграл бухарестское «Динамо» в товарищеском матче

«Краснодар» обыграл «Динамо» из Бухареста в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Дама де ноче» в Марбелье (Испания) и завершилась со счётом 2:1.

Наверх

Первыми забить в матче удалось румынам. На 37-й минуте их вперёд вывел хорватский полузащитник Филип Мрзляк. На 57-й минуте Никита Сереев после передачи Александра Черникова счёт сравнял. Победу «быкам» принёс результативный удар Ари на 62-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

На сборе в Марбелье у «Краснодара» запланирован ещё один контрольный матч — 26 января команда сыграет с чешским «Яблонецем».

«Краснодар» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Краснодар» проведёт 1 марта. Соперником «быков» в домашней игре станет «Уфа».

Читайте также
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Бх
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Россия без шансов вынесла США в финале юношеской Олимпиады
«Спартак»: пять отличий сборов Тедеско от Кононова
Гендиректор «Зенита» провел внеочередную встречу с Семаком
В профсоюзе футболистов рассказали о ситуации с арендой Кокорина
Брайан Орсер заявил о возможности потеснить учениц Тутберидзе
Национальная хоккейная лига выбрала гол десятилетия (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь