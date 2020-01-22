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22:36 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Зенита» Медведев и тренер команды Семак обсудили ситуацию с Кокориным

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию с переходом нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Об итогах встречи в пресс-службе не сообщили.

В среду Медведев сообщил ТАСС, что между «Зенитом» и «Сочи» достигнута договоренность о переходе 28-летнего Кокорина, ранее об этом заявлял генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко. Однако агент и отчим футболиста Кирилл Логинов отметил, что Кокорин не собирается уходить из «Зенита». Во вторник Кокорин сыграл в товарищеском матче «Зенита», выйдя на поле с капитанской повязкой, и забил три мяча. После игры Семак заявил, что по-прежнему видит в Кокорине игрока, который может усилить команду.

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Кокорин выступал за «Зенит» с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел в разных турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Ранее форвард выступал за московское «Динамо» (2008−2015). В составе сборной России он принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

С октября 2018 года Кокорин находился в СИЗО за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима. 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона, но не был заявлен за клуб и принимал участие только в тренировочном процессе.

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22 сентября 2019© Ньюстюб
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