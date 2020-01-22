Гендиректор «Зенита» Медведев и тренер команды Семак обсудили ситуацию с Кокориным

Источник: РИА "Новости"

Об итогах встречи в пресс-службе не сообщили.

В среду Медведев сообщил ТАСС, что между «Зенитом» и «Сочи» достигнута договоренность о переходе 28-летнего Кокорина, ранее об этом заявлял генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко. Однако агент и отчим футболиста Кирилл Логинов отметил, что Кокорин не собирается уходить из «Зенита». Во вторник Кокорин сыграл в товарищеском матче «Зенита», выйдя на поле с капитанской повязкой, и забил три мяча. После игры Семак заявил, что по-прежнему видит в Кокорине игрока, который может усилить команду.

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Кокорин выступал за «Зенит» с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел в разных турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Ранее форвард выступал за московское «Динамо» (2008−2015). В составе сборной России он принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).