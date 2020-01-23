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01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА

Первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ РФ Михаил Кузовлев рассказал о стартовавших переговорах с инвесторами по продаже компанией своего пакета акций московского ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет. Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях. Сделка улучшает финансовые показатели самого клуба, делает возможным привлечение в этот актив инвесторов. До этого инвесторы не хотели идти в актив с такой большой долговой нагрузкой. Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение», — цитирует Кузовлева «РБК-Спорт».

Также Первый заместитель председателя ВЭБ РФ отметил, что корпорация планирует продать свой пакет акций по цене, которая не будет ниже закупочной.

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