ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА

«Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет. Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях. Сделка улучшает финансовые показатели самого клуба, делает возможным привлечение в этот актив инвесторов. До этого инвесторы не хотели идти в актив с такой большой долговой нагрузкой. Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение», — цитирует Кузовлева «РБК-Спорт».