«Ростов» продлил контракты с конкурентами Зайнутдинова за место в основе
ФК «Ростов» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами команды.
ФК «Ростов» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами команды.
Так, нападающий Эльдор Шомуродов, полузащитники Матиас Норманн и Данил Глебов подписали с клубом новые пятилетние соглашения.
20-летний Глебов перешел в «Ростов» в январе 2019 года из махачкалинского «Анжи». Сумма трансфера составила 50 тысяч евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах российской
23-летний Норманн перебрался в «Ростов» в январе 2019 года из английского «Брайтон энд Хоув Альбион» за 1,7 миллиона евро. На счету норвежца один гол и три результативные передачи в 16 матчах РПЛ в этом сезоне.
24-летний Шомуродов стал игроком «Ростова» летом 2017 года. Футболист перешел из «Бунедкора» за 300 тысяч евро. Узбекистанский форвард в нынешнем сезоне провел 19 матчей в РПЛ, забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи.
Также контракт с «Ростовом» продлил полузащитник сборной России Алексей Ионов. Срок действия нового соглашения не указывается.
30-летний Ионов выступает в составе «Ростова» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах РПЛ, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Хавбек играл также в таких клубах, как петербургский «Зенит», «Кубань», махачкалинский «Анжи», московское «Динамо» и ЦСКА.
Добавим, что на позиции полузащитника в «Ростове» играет и казахстанец Бахтиер Зайнудинов, который перешел в российский клуб в январе 2019 года. В этом сезоне он сыграл за ростовчан девять матчей в РПЛ, забил три гола и сделал один ассист.
«Ростов» набрал в 19 матчах 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.