Тедеско: Если кто-то не хочет, чтобы я тренировал «Спартак», ему придётся вынести меня отсюда!

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Тедеско по-немецки внимателен к деталям, даже самым, на первый взгляд, пустяковым. И к тому же окружающих приучает. Договорились общаться 40 минут в формате 3−1 (три издания — один интервьюируемый) — столько и проговорили. Всего на 12 секунд лимит превысили. Впрочем, и этого времени нам хватило, чтобы обсудить самые актуальные для спартаковских болельщиков вопросы и подытожить первый сбор Доменико во главе красно-белых.

— Первый раз видим, чтобы на сборах игроки получали столько нагрузки. Тренировки недолгие, но очень интенсивные. Как футболисты с этим справляются?

— Первое, что нужно понять: до первого официального матча ещё много времени. Команду ждёт три сбора — после Абу-Даби будет Катар. А последний, не менее важный этап подготовки проведём в Сочи. Мы решили разделить программу подготовки на части: сейчас уделяем внимание тактическим основам и физическим кондициям. После месяца ничегонеделания это важно. Мы давали игрокам домашние задания на время отпуска, но, естественно, эти упражнения были не столь интенсивные, как сейчас. Нам нужно набирать форму, отсюда и такие нагрузки. Например, если в понедельник была интенсивная беговая тренировка, то во вторник мы будем тренироваться чуть менее энергозатратно и в среду не будем начинать с очень больших нагрузок. Всё спланировано до мельчайших деталей. Безусловно, ребята чувствуют тяжесть в ногах, но все нагрузки распределены равномерно.

— Вчера утром тренировка продлилась всего 40 минут. Видя, что ребята устали, сокращаете время занятий?

— Считаю, что это важно. Ты можешь запланировать час, но во время тренировки заметить, что нужно закончить раньше и добрать оставшееся уже на следующий день.

— На этом сборе нет товарищеских матчей. Почему?

— Это принципиальное решение тренерского штаба. Мы считаем, что к первому матчу нужно подойти в наилучшей физической форме, насколько это возможно. Во время игры возникает много неконтролируемых ситуаций. Если мяч рядом с тобой, надо сделать рывок, если уходит по диагонали — сделать длинный забег. На тренировках мы можем подобное контролировать, а вместе с этим и еще множество важных технических деталей. Так мы сможем наилучшим образом подготовиться к играм.

— Если отталкиваться от того, что к марту «Спартак» должен быть готов на сто процентов, как вы оцените готовность команды сейчас?

— Наверное, минус 20% (смеётся). По моим ощущениям, команда хорошо работает, ребята прогрессируют. Сейчас вы не найдёте ни одного тренера, который скажет: «Мы плохо работаем». Важно, чтобы мы были готовы к 29 февраля.

— Мельгарехо и Баду не тренировались вчера утром, Ларссон занимается по своей программе. Как они себя чувствуют?

— Джордан получил травму в сборной, Баду чувствовал мышечную усталость после нескольких кроссов, которые были пару дней назад, у Мельгарехо проблемы со спиной. Надеемся, что в Катаре ребята вернутся на поле.

— До этого времени они не будут тренироваться?

— Мы точно не знаем. Медицинский штаб ежедневно работает: проверяет их каждое утро и вечер. Возможно, кто-то из них вернётся уже сейчас, тот же Мельга. Но это неточно.

— Во время интенсивных тренировок футболисты иногда могут хитрить: говорить, что у них что-то болит, хотя это совсем не так. Вы различаете, когда игроки действительно чувствуют боль, а когда — нет?

— Во-первых, я доверяю каждому. Это мой игрок, и я ему верю. Ничего подобного я не замечал. Понятно, что им тяжело. Но каждый футболист должен понимать, что он делает это не для нас, а в первую очередь для себя. Если ты не работаешь сейчас, то через 8−12 недель всё это скажется. Это вопрос психологии: нужно быть очень сильным ментально, чтобы не только пройти через сборы, но и через сезон.

— Вы довольны психологией «Спартака»? И сильно ли она отличается от того, что было в «Шальке»?

— В каждой команде есть те, кто бежит легко, и те, кому это даётся не так уж просто. И таких нам нужно подталкивать. В итоге нужно добиться того, чтобы каждый игрок подталкивал уже себя сам и выжимал максимум из своих возможностей. Сейчас у нас есть всё для этого: прекрасная погода, условия, лучшая еда и кровати.

— Некоторые игроки проводят первый сбор с основной командой. Как они?

— Мы следили за ними, когда они были во второй команде. Сейчас они неплохо себя проявляют. Думаю, это хорошая возможность дать им понять, что у них есть шанс, что мы следим за второй командой. Для «Спартака» это важно. У нас есть много молодых талантливых ребят, которые ждут шанса себя проявить. Мы хотим, чтобы они знали, что близки к нам, что мы за ними наблюдаем.

— Роман Пилипчук стал новым тренером «Спартак-2». Вы с ними уже разговаривали?

— Нет, у нас не было времени. Последний раз, когда я разговаривал с тренером «Спартака-2», им был Виктор Булатов. Но мы обязательно это сделаем. Скорее всего, после Сочи.

— Вас удивила эта замена? Вы вроде бы неплохо ладили с Булатовым.

— Мы часто общались и открыто обсуждали различные ситуации. Один из вопросов заключался в том, должна ли вторая команда играть в том же стиле, что и первая? Я сказал, что нет, потому что у нас разный набор игроков. У обеих команд есть общие принципы, которым нужно следовать, но для тренера «Спартака-2» важно быть открытым и свободным в выборе схемы — будь то 4−4−2 или 4−3−3.

— Игроки говорят, что никогда не видели, чтобы главный тренер бегал кроссы с командой. Это такой мотивационный приём или вам нравится сам процесс?

— Нравится? (Смеётся.) Нет, это для их мотивации. Думаю, что это хороший способ показать, что мы здесь вместе, мы одна команда и страдаем вместе. Если они будут плохо играть, мне тоже будет плохо. Ещё один момент: я очень много ел во время рождественских праздников — теперь нужно сбрасывать вес (смеётся).

— Что вы делали на каникулах?

— Я был с семьёй, встречался с друзьями, которые далеки от футбола. На Рождество в Италии, как и в России, очень важна еда. Есть такой итальянский десерт — панеттоне. Как только съедаете чуть-чуть, дальше уже не остановиться. Ешь его на завтрак, обед и ужин. Также я старался учить русский, но это совсем не просто. Выучил цвета, числа и ещё пару фраз. Например, вот (говорит по-русски): «Я хочу говорить по-русски, но это очень трудно».

— Когда вы только приняли «Спартак», показалось, что перед нами очень либеральный тренер. Но здесь мы видим совсем другое: тренировки тяжелые, у вас очень серьезный подход к занятиям. Вам близок олдскульный стиль Феликса Магата?

— Ха-ха! Вы его знаете?!

— Конечно.

— Ну, как сказать… Это не так работает, что сегодня я хочу быть жёстким или мягким и демократичным. Нельзя так переключаться. Я же не могу спрашивать: «Не хочешь ли ты побегать сегодня?». Алекс Крал скажет да, но не факт, что так сделают и другие. Но иногда нужно быть мягким, чтобы услышать игроков.

— Зачем вам на сборе такое количество людей в штабе?

— Два тренера, тренер вратарей, Влад (Чепзанович. — Прим. «Чемпионата») и два других специалиста, которые отвечают за физическую подготовку, физиотерапевты, три доктора — важно, чтобы все были здесь. Нужно понять, как мы можем работать вместе, какие принципы мы должны заложить команде не только для работы на поле, но и вне его.

— Вам нужен ещё кто-нибудь в помощники?

— Думаю, что нет. Но посмотрим. Правда всегда проявляется на поле. Может, когда начнём играть, что-то заметим, но пока достаточно тех людей, кто есть.

— Корректно ли назвать тактическим «планом А» для «Спартака» сейчас схему 5−3−2?

— Эта система хорошо подходит для тех игроков, которых мы имеем. Все на своих местах. Сейчас важно дать футболистам стабильность, чтобы они наигрывались по одной системе. Возможно, в Сочи мы разработаем ещё несколько вариантов, но должна быть одна основная модель. Но это больше вопрос того, как мы хотим играть, как мы хотим прессинговать, атаковать на флангах.

— Два игрока на позицию — это то, что нужно «Спартаку»?

— Посмотрите на большие команды, например, на «Ливерпуль». Я был удивлен, что вовремя боксинг-дэй они почти всё время играли основой. Если у вас есть устоявшийся состав, который отлично знает друг друга, то это лучший вариант из возможных. У нас нет цели каждый раз менять 6−7 игроков, но хорошо, когда у тебя есть 14−15−16 футболистов, всегда готовых выйти в основе.

— Давайте посмотрим на центральных полузащитников: Крал, Умяров, Тиль, Гулиев, Бакаев, Зобнин, если он играет не на фланге. Шесть игроков на три позиции, и каждый хочет играть. Как быть в этой ситуации?

— Играть будут лучшие (улыбается). Кто лучше тренируется, тот и получит шанс. Но центральные полузащитники — те, кто больше всех бегает в течение 90 минут и чаще остальных получает жёлтые карточки, поэтому тут можно проводить замены. Зоба может играть правого защитника, Гуля — «восьмёрку», «десятку», «шестёрку», Крал — центрального защитника. У нас много вариантов, и это хорошо.

— Есть вероятность, что по итогам всех сборов кто-то покинет команду? Джано уже ушёл.

— Не знаю. С Джано всё было ясно заранее. Он пришёл к нам и попросил о большем игровом времени, но такую гарантию мы не можем дать ни одному игроку. Поэтому Джано принял решение разорвать контракт. По поводу остальных — мы не планируем ни с кем расставаться. Сейчас с нами тренируются молодые игроки: кто не сможет играть с нами — вернётся во вторую команду. Им нужно получать игровую практику, потому что это важно для их становления.

— Джано не просил остаться в «Спартаке»?

— Мы не разговаривали напрямую. Джано общался с Цорном.

— Какой была ваша реакция на конфликт Мельгарехо и Джано?

— Это ненормально. Понятно, что мы не ожидали такого. Нельзя забывать, что мы — большая семья и проводим много времени вместе. Обычный день начинается в восемь утра, а заканчивается в шесть-семь вечера, иногда даже позже. Мы видимся с ребятами чаще, чем со своими родными. В команде есть правила, как и в любой семье. Мы должны уважать друг друга, чтобы было комфортно играть. Во время матча я не видел конфликта Мельгарехо и Джано, потому что был сфокусирован на другом. Потом я увидел, и мне это не понравилось.

— Как вы обычно справляетесь с такими ситуациями?

— Во-первых, я разговариваю лично с каждым игроком, чтобы услышать обе стороны конфликта. Затем я принимаю решения: выписать штраф или отправить тренироваться со второй командой на несколько недель. У нас есть много вариантов, но всегда важно подумать, какое именно решение принять. Потому что любое решение будет потом преследовать тебя на протяжении нескольких лет. К примеру, я отправлю пару игроков во вторую команду, а затем, такая ситуация повторится сразу с пятью игроками. Что я буду делать? Переводить всю пятёрку в дубль? Иногда ты должен быть дипломатичным в подобных ситуациях. Мы всегда разговариваем с капитаном команды, вице-капитаном — Зобниным. Вместе с ними и обсуждаем: «Вот есть конфликт Мельгарехо и Джано, что будем делать? Штраф? Какой? Увеличить его или уменьшить?» Мы всегда вместе обсуждаем и принимаем такие решения.

— Джикия — хороший друг Джано. Как он вёл себя после этого конфликта или в ситуации, когда Джано ушёл из «Спартака»? Джикия сам по себе человек достаточно эмоциональный, а тут дело касается его друга.

— Джикия — капитан «Спартака», а не капитан Джано. Конечно, когда футболисты долго играют вместе, с кем-то становятся друзьями, это нормально. Но самое главное — быть профессионалами. Джикия — профессионал, и профессионально повёл себя в той ситуации. У меня не было с этим никаких проблем. Затем мы должны были объяснить наше решение команде. Это было не сложно, потому что так решили игроки.

— В «Спартаке» была история, когда игроков отправили во вторую команду из-за лайков в «Инстаграме». Что должно произойти, чтобы вы приняли такое же решение?

— Посмотрим. Я не знаю. Во-первых, это не единственный вариант для меня как для тренера — отправить игрока во вторую команду. У нас есть много возможностей. Для меня самое главное — это игра «Спартака». Если что-то будет этому мешать, мы задумаемся о том, чтобы отправить игрока во вторую команду.

— Но это крайняя мера?

— Наверное, крайняя. Я надеюсь, что такой ситуации не произойдёт.

— Бакаев-младший не входил в ваши планы? Почему не попросили Томаса сделать так, чтобы он остался в «Спартаке»?

— Он был в моих планах. Перед «Ростовом» мы с Цорном встретились с ним и с его братом, сказали, что видим его в «Спартаке», объяснили, как именно мы хотим его использовать. Это главное для молодого игрока — он услышал от менеджера и тренера то, как его могут использовать. Также мы дали ему шанс сыграть в РПЛ, хотя в его возрасте это непросто. Мы просматривали его в «Спартаке-2», где он играл здорово, и дали шанс в первой команде. Поэтому уход Солтмурада стал для меня большим сюрпризом. Клуб и его система — самое важное. Руководство «Спартака» сделало всё возможное, чтобы оставить его здесь. Но Солтмурад сам решил уйти, и нам остаётся только принять это.

— Не скажется ли это на Зелимхане?

— Первым делом после новогодних праздников я поговорил с ним. Я хотел, чтобы он знал, что клуб сделал всё для того, чтобы Солтмурад остался. Он старший брат, семья очень важна для него, и, думаю, он хотел помогать брату. Но решение уже принято. Теперь Зеле надо сконцентрироваться на своём выступлении. А в голове у него всё в порядке.

— Баду хочет играть в основе, но фанаты недоумевают: почему он в команде?

— Когда мы с штабом пришли в клуб, была пауза на сборные — многие игроки разъехались в национальные команды, а Баду был с нами с самого начала. Он справлялся хорошо, использовал шансы и всегда выкладывался на сто процентов, поэтому и сейчас он с нами. На сборах мы впервые можем долго говорить о нашей философии с игроками, это надо услышать и ему. Но на правом фланге обороны у нас очень серьёзная конкуренция — есть Рассказов, он очень хорош на этом сборе, есть Зобнин, а также молодой и перспективный Маслов.

— На какую позицию вам нужно усиление?

— Мы всегда открыто говорим о подобном с руководством. Я сказал, что сейчас доволен командой и качеством игроков, но ясно, что наши глаза всегда открыты и мы присматриваем тех, кто может улучшить команду. У нас есть скауты, которые просматривают футболистов, сравнивают с уже имеющимися.

— Со стороны кажется, что «Спартаку» не помешают левый полузащитник, центральный защитник и мощный форвард. У вас есть игроки на эти позиции?

— На позиции центрального защитника, к примеру, мы можем использовать Крала. В таком случае на месте Крала могут сыграть другие ребята: Гулиев, Тиль, Умяров. В центре обороны есть варианты с Гапоновым, Масловым. Я знаю, что Маслов фланговый защитник, но вижу, что он обладает достаточно хорошей техникой, чтобы сыграть и на позиции в центре. Поэтому я склоняюсь к мнению, что у нас хватает игроков на эти позиции. А по поводу форварда, вы правы, у нас нет высокого игрока, типа Дзюбы или кого-то другого. И мы ищем на поле другие решения, чтобы забивать голы.

— Слева в защите есть только Айртон?

— Есть Мельгарехо, способный сыграть на этой позиции. Сейчас он выбыл, но, когда он окончательно восстановится, в «Спартаке» будет два кандидата на позицию левого защитника.

— Контракт Мельгарехо истекает летом, он говорил, что хочет остаться в «Спартаке». А вы хотите этого?

— Он счастлив здесь, как вы видите. Я считаю его хорошим игроком. Мельгарехо — один из самых опытных и взрослых футболистов в нашей команде. Остальное зависит от него и от клуба. Мы говорили с Лоренсо о том, что он может остаться в «Спартаке». Но финальное решение за клубом. Посмотрим, у нас ещё есть время. Контракт заканчивается в июне, а сейчас только январь.

— Аренда Шюррле тоже рассчитана до лета, но у «Спартака» есть возможность выкупа. Вы уже консультировались на этот счёт с руководством?

— Всё будет зависеть от решения клуба и личного желания Шюррле. Первая часть сезона сложилась для него непросто. Он выбывал на три недели по болезни. Это не такой большой срок, но, если ты не играешь, то наверстать форму потом непросто. В декабре мы пытались вывести его на прежний уровень, но он снова травмировался. Сейчас у нас есть возможность поработать над его кондициями, вернуть его в хорошую форму. Шюррле сможет это сделать, я знаю возможности этого парня. Ситуация схожа с Мельгарехо. У нас есть достаточно времени. Мы не переживаем об этом.

— На последней пресс-конференции 2019 года вы сказали: «Увидимся после каникул, если я ещё останусь в “Спартаке”». У вас действительно были сомнения, что продолжите работу в клубе, или это было сказано в шутку?

— Нет, если вы были на пресс-конференциях «Спартака», то помните: журналисты периодически спрашивали, буду ли я в клубе через две недели, через месяц. Поэтому я решил в шутку ответить именно так.

— Также в наших СМИ проходила новость, якобы вы сообщили друзьям, что планируете покинуть команду летом.

— Я серьёзно должен отвечать на это? Это же чушь! Я счастлив в «Спартаке», люблю город и клуб, наслаждаюсь каждым днём, проведённым здесь. Но если кто-то не хочет, чтобы я руководил командой, им придётся прийти за мной и силком унести отсюда. Так что эти слухи — на сто процентов неправда.

— Какой игрой вы гордитесь в «Спартаке»?

— Против «Локо». Это была первая победа, ребята поверили в свои силы.

— А главная ошибка? Вы их совершали?

— Конечно! Возможно даже, я совершаю их каждый день. Но, пожалуй, скажу о матче с «Ростовом». Там было несколько ошибок. Мне пришлось менять кое-что, так как потеряли некоторых игроков перед матчем: решили сыграть в четыре защитника, одним из которых поставили Крала. Но дело даже не в выборе схемы. Нам надо было быть агрессивнее, где-то сыграть проще. Но и я, и команда учимся на таких поражениях.

— Ваш идеальный «Спартак» весной — каким он должен быть?

— Физически сильным и уверенным в себе. Мы должны глубоко атаковать и искать свободное пространство на протяжении всего матча, но при этом не упускать моменты. Также играть надо вертикально. И побеждать.