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10:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Слуцкий потроллил болельщика за комментарий о переходе «ноунейма» в «Рубин»

Главный тренер казанского «Рубина» ответил болельщику, раскритиковавшего переход швейцарца Дарко Йевтича в клуб. Обмен комментариями прошел в Instagram-аккаунте команды.

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Пользователь nik_wilde назвал игрока «ноунеймом». На комментарий отреагировал Слуцкий. «А вы ждали Лионеля Месси?» — написал специалист. Другие подписчики оценили троллинг тренера. «Леонид Викторович как всегда жжет», — написал Saper088.

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26-летний Йевтич — воспитанник «Базеля». С 2015 по 2020 год он провел в польском «Лехе». В 137 матчах за клуб он забил 33 мяча.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019-го. Контракт со специалистом был заключен на пять лет. С 2016 года он работал в Европе: сперва руководил английским «Халл Сити», после чего перебрался в Голландию, где работал в «Витессе».

Наибольших успехов Слуцкий добился, будучи тренером ЦСКА. Он трижды приводил клуб в победе в чемпионате России.

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