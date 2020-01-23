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13:37 (мск), источник: ТАСС

Содержание переданной в собственность области «Ростов-Арены» обойдется в 300 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 января. /ТАСС/. Ежегодное содержание построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона «Ростов-Арена», который в конце прошлого года был передан в собственность Ростовской области, оценивается в 300 млн рублей. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил глава региона Василий Голубев.

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Источник: РИА "Новости"

«Трудностей [при передаче стадиона в собственность области] никаких не было, мы уложились в сроки, о которых договаривались. Годовое содержание — около 300 млн рублей. Сейчас запланировано 240 млн рублей из федеральных денег, из [бюджета] Ростовской области — 13 млн рублей, остальное — то, что должен заработать сам стадион в течение года», — сказал он.

По словам губернатора, «Ростов-Арена» не сможет зарабатывать только на проведении футбольных матчей. «Должны ускоряться по реализации бизнес-плана, стадион должен зарабатывать не только за счет футбольных матчей, он не будет окупаться», — сказал Голубев.

Арена вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала.

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