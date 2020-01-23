Содержание переданной в собственность области «Ростов-Арены» обойдется в 300 млн рублей

«Трудностей [при передаче стадиона в собственность области] никаких не было, мы уложились в сроки, о которых договаривались. Годовое содержание — около 300 млн рублей. Сейчас запланировано 240 млн рублей из федеральных денег, из [бюджета] Ростовской области — 13 млн рублей, остальное — то, что должен заработать сам стадион в течение года», — сказал он.
По словам губернатора, «Ростов-Арена» не сможет зарабатывать только на проведении футбольных матчей. «Должны ускоряться по реализации
Арена вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала.