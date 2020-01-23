Содержание переданной в собственность области «Ростов-Арены» обойдется в 300 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

«Трудностей [при передаче стадиона в собственность области] никаких не было, мы уложились в сроки, о которых договаривались. Годовое содержание — около 300 млн рублей. Сейчас запланировано 240 млн рублей из федеральных денег, из [бюджета] Ростовской области — 13 млн рублей, остальное — то, что должен заработать сам стадион в течение года», — сказал он.

По словам губернатора, «Ростов-Арена» не сможет зарабатывать только на проведении футбольных матчей. «Должны ускоряться по реализации бизнес-плана, стадион должен зарабатывать не только за счет футбольных матчей, он не будет окупаться», — сказал Голубев.