«Этот парень действительно все еще играет в чемпионате Казахстана? Вы серьезно?» Подробности о просмотре Исламхана в «Зените»

Источник: AP 2020

«Он все еще играет в Казахстане — вы это серьезно?»

Но сначала несколько слов о том, с какой репутацией Исламхан уехал из Казахстана и, в частности, из «Кайрата».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--21420f0628fca0f3224a" data-vnd="21420f0628fca0f3224a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=21420f0628fca0f3224a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как мне рассказали коллеги портала sports.kz, Исламхан — человек довольно закрытый для прессы. Но с явными лидерскими качествами на поле и в раздевалке. Собственно, почти во всех своих командах он становился капитаном. Причем в «Таразе», чьим воспитанником является, — уже в 18 лет. Еще одна черта, которая, впрочем, по словам коллег, прослеживается у многих не самых опытных ребят из Казахстана, — эмоции. Иногда излишние. Отсюда необязательные карточки. Самый яркий пример — встреча Казахстана с Данией, когда полузащитник прыгнул в ноги сопернику и с ходу получил красную. Споры Исламхана с арбитрами — тоже его отличительная черта.

— В то же время это, пожалуй, самый талантливый парень в Казахстане за последние несколько лет. К тому же прогрессирующий. Особенно заметно это стало в «Кайрате» при Владимире Вайссе, — поделились коллеги.

Вайсс сделал из 20-летнего Исламхана ключевую фигуру команды. Именно через него строились все атаки.

Позже прогрессу Исламхана помогли Тимощук и Аршавин. Игра с ними прибавила молодому хаву вариативности. Действия в центре и на флангах стали более уверенными. Так Исламхан превратился в одного из самых перспективных игроков Казахстана, где с недавних пор заговорили о том, что футболист перерос уровень местного чемпионата.

Любопытный эпизод в связи с этим произошел после матча Казахстан — Бельгия, когда защитник «ПСЖ» Тома Минье в микст-зоне сам в какой-то момент спросил у журналистов по-английски про Исламхана: «Этот парень действительно все еще играет в чемпионате Казахстана? Вы серьезно?».

На просмотр в «Зенит» Исламхан приехал не без поддержки того же Аршавина, с которым советовался генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

Несколько позиций и две голевые передачи

Несмотря на то что в расположение «Зенита» Исламхан прибыл в качестве условного новичка, Сергей Семак представил казахстанца перед одной из тренировок под аплодисменты команды. Звать его стали Бато. Это не сокращение от имени Бауырджан, а еще детское прозвище Исламхана.

Что касается первых дней в «Зените», то парень явно не потерялся. Во всяком случае в тренировочном процессе. Другое дело, что с ходу привыкнуть к новой обстановке, начать общаться сразу со всеми оказалось непросто.

Как бы там ни было, тренерский штаб решил посмотреть Исламхана не только во время занятий, но и в контрольном матче с местным «Аль-Увайнахом». В нем условный новичок вышел после перерыва и отыграл весь второй тайм.

Счет к тому времени уже был 5:0. «Зенит» играл чуть ли не в 4 нападающих в линию. Исламхан действовал то на левом краю, то ближе к центру, а в какой-то момент ушел на позицию десятки. Оттуда он и сделал две голевые передачи.

На то, как выглядит Исламхан, мы смотрим не только по игре, но и в ходе тренировочного процесса. Сергей Семак Главный тренер "Зенита"

— На то, как выглядит Исламхан, мы смотрим не только по игре, но и в ходе тренировочного процесса, — сказал после спарринга Сергей Семак. — А смотрится он неплохо. Очень хорошо работает с мячом, здорово оснащен технически, хорошая передача, хороший удар. Мы его видели и раньше, а сейчас важно увидеть, насколько большой объем работы он выполняет и насколько способен выдерживать борьбу на скорости, показывать тот уровень, который необходим «Зениту». Выводы будем делать в конце сборов.

Бауыржан Исламхан во время одного из матчей. | Источник: РИА

Все решится после матча с «Зальцбургом»

Более подробно о пробных 45 минутах Исламхана за «Зенит» и его просмотре в целом мне рассказал Анатолий Тимощук. Он общается с Бато на сборе в Катаре больше остальных.

— Хорошо знаю его как игрока и человека, — заявил Тимощук. — Поначалу парень волновался, переживал. Но это нормально. После многих лет в «Кайрате» так поменять обстановку — это непривычно. Но, думаю, с каждым днем Исламхан будет осваиваться и чувствовать себя увереннее. Прогрессировать и добавлять он может.

— В Казахстане говорят, что лучше всего Исламхан чувствует себя под нападающим.

— Согласен.

Он хочет вести игру, все время быть с мячом, просит его, открывается. Обе ноги у парня рабочие. Хорошо один в один обыгрывает. Можно использовать его с вариативным смещением влево. Для этого у Исламхана достаточно качеств. Анатолий Тимощук Тренер "Зенита"

— Поэтому и смотрите его на разных позициях?

— Да. Присматриваемся. На текущий момент сборов он выглядит достаточно хорошо. Как и вся команда.

— Голевую передачу на Азмуна Исламхан отдал в тот момент, когда и сам находился в неплохой ударной позиции. Проявил уважение к основному игроку команды?

— Оценил эпизод по ситуации. В карьере он уже достаточно голов забил. И результативных пасов отдал не меньше, кстати (на протяжении шести последних сезонов Исламхан забил 64 мяча и сделал 61 голевую передачу. — «Матч ТВ»). Мне кажется, это очень важно, когда игрок разносторонне развит. Особенно если он относится к группе атаки.

— Больше всех он в «Зените» общается именно с вами. Почему?

— Играли вместе в «Кайрате». Иногда даже делили капитанскую повязку и общались много. Имея определенный опыт, старался тогда помочь ему. Вот и сейчас поддерживаю. Я же уже сказал — видно было, что в некоторых ситуация парень нервничает. А потому многое получалось не так хорошо, как обычно. Хочется, чтобы обстановка для него была комфортной.

— Что говорите Исламхану в первую очередь?

— Спрашиваю, как состояние. Не болят ли ноги, мышцы. Исламхан сорвался из «Кайрата», где часть сборов уже прошел. Но скорости и нагрузки в «Зените», конечно, выше.

— Как вы оцените его перспективы?

— Нужно еще немного подождать. В самом конце сбора будет хорошая игра с «Зальцбургом» (она состоится 25 января, и ее покажет «Матч ТВ». — «Матч ТВ»). В ней надо собрать как можно больше информации, а потом проанализировать ее. Как по поводу Исламхана, так и всей команды.

Таким образом, во-первых, Исламхан точно сыграет с «Зальцбургом». Во-вторых, именно эта встреча станет для него своеобразной контрольной работой. Тем более что просматривать Исламхана на втором сборе в Испании изначально не планировалось.

— Я могу высказать свое мнение относительно Исламхана, а решение будут принимать наши руководители. То, как события станут развиваться, достаточно сложно сказать. На данном отрезке мы договорились, что он приедет на сбор в Катаре. По поводу следующих сборов речь не шла, — объяснил Семак.

А это значит, судьба Исламхана в «Зените» во многом зависит от трех ближайших дней.

Сергей Циммерман