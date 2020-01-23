Исламхан оформил хет-трик за «Зенит»

Полузащитник, который находится на просмотре, оформил хет-трик. Видео голов «Зенит» опубликовал в «историях» Instagram.

Ранее Исламхан дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против катарского «Аль-Увайнаха», в котором отдал две голевые передачи и помог питерцам победить со счетом 10:0.