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15:24 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан оформил хет-трик за «Зенит»

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан результативно сыграл в двухсторонке на тренировке российского «Зенита», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник, который находится на просмотре, оформил хет-трик. Видео голов «Зенит» опубликовал в «историях» Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Исламхан дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против катарского «Аль-Увайнаха», в котором отдал две голевые передачи и помог питерцам победить со счетом 10:0.

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