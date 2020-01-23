«Зенит» опроверг слухи об уходе Семака, его контракт будет продлен
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости, Сергей Яременко. Совет директоров
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости, Сергей Яременко. Совет директоров
Ранее СМИ сообщали о том, что «Зенит» может не продлить истекающий летом 2020 года контракт с Семаком. Специалист был назначен главным тренером «Зенита» в мае 2018 года. Под руководством Семака «сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России в сезоне-2018/19. После 19 туров нынешнего чемпионата Российской
«Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», — сообщила РИА Новости председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.