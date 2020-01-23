«Зенит» опроверг слухи об уходе Семака, его контракт будет продлен

Ранее СМИ сообщали о том, что «Зенит» может не продлить истекающий летом 2020 года контракт с Семаком. Специалист был назначен главным тренером «Зенита» в мае 2018 года. Под руководством Семака «сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России в сезоне-2018/19. После 19 туров нынешнего чемпионата Российской премьер-лиге (РПЛ) петербуржцы возглавляют турнирную таблицу с 45 очками, опережая идущий на втором месте «Краснодар» на 10 баллов.