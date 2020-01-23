Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22.01
Тоттенхэм Хотспур
Норвич
21
Футбол. Зарубежный
22.01
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
41
Футбол. Зарубежный
22.01
Манчестер Юнайтед
Бернли
02
Футбол. Зарубежный
24.01
Боруссия Д
Кельн
Футбол. Зарубежный
24.01
Ницца
Ренн
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
15:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» опроверг слухи об уходе Семака, его контракт будет продлен

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости, Сергей Яременко. Совет директоров санкт-петербургского «Зенита» полностью доверяет главному тренеру команды Сергею Семаку и уже принято решение о продлении контракта с ним, сообщила РИА Новости председатель совета директоров футбольного клуба Елена Илюхина.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Ранее СМИ сообщали о том, что «Зенит» может не продлить истекающий летом 2020 года контракт с Семаком. Специалист был назначен главным тренером «Зенита» в мае 2018 года. Под руководством Семака «сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России в сезоне-2018/19. После 19 туров нынешнего чемпионата Российской премьер-лиге (РПЛ) петербуржцы возглавляют турнирную таблицу с 45 очками, опережая идущий на втором месте «Краснодар» на 10 баллов.

«Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», — сообщила РИА Новости председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Первозданная финская красота: на льду в Граце выступит ангел
Ван Дамм и Волочкова отдыхают: удивительные шпагаты Анастасии Назаренко
Тедеско: Я счастлив в «Спартаке», люблю город и клуб
Слуцкий поиронизировал над болельщиком за комментарий в соцсети
Кокляев: Могу посоветовать Саше Емельяненко только молиться
Исламхан оформил хет-трик за «Зенит» (видео)
Бьет соперниц о столы: хулиганка из мира рестлинга (фото)
Агент Кокорина: Саша никуда не переходит
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь