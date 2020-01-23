РФС 24 января рассмотрит правомерность переизбрания Прядкина главой РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Сергей Прядкин 16 января был досрочно переизбран на новый пятилетний срок на общем собрании клубов РПЛ. Выборы изначально должны были состояться в апреле. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в РФС считают, что переизбрание главы премьер-лиги прошло с нарушением регламента. В РПЛ убеждены в обратном.

«Вчера вечером РФС получил от РПЛ протокол общего собрания лиги. Аппарат РФС отправит материалы на рассмотрение избиркома. Его заседание запланировано на пятницу», — сообщили в пресс-службе.