РФС 24 января рассмотрит правомерность переизбрания Прядкина главой РПЛ
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) в пятницу рассмотрит протокол выборов президента Российской
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) в пятницу рассмотрит протокол выборов президента Российской
Сергей Прядкин 16 января был досрочно переизбран на новый пятилетний срок на общем собрании клубов РПЛ. Выборы изначально должны были состояться в апреле. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в РФС считают, что переизбрание главы
«Вчера вечером РФС получил от РПЛ протокол общего собрания лиги. Аппарат РФС отправит материалы на рассмотрение избиркома. Его заседание запланировано на пятницу», — сообщили в
Прядкин работает в РПЛ (до 2018 года — Российская футбольная премьер-лига) с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.