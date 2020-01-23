СМИ: Переход Хеведеса из «Локомотива» в «Кельн» сорвался

По информации немецкого издания, все стороны согласились на переход Хеведеса в «Кельн» на правах аренды до конца сезона, но сам футболист также настаивал, чтобы в условия сделки включили обязательную опцию выкупа его трансфера немецким клубом за 1,5 миллиона евро, так как не хотел летом возвращаться в «Локомотив». «Кельн» не согласился на условие 31-летнего игрока.