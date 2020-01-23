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18:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Переход Хеведеса из «Локомотива» в «Кельн» сорвался

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Переход защитника московского футбольного клуба «Локомотив» Бенедикта Хеведеса в немецкий «Кельн» в зимнее трансферное окно сорвался, сообщает Bild.

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Источник: Спорт РИА Новости

По информации немецкого издания, все стороны согласились на переход Хеведеса в «Кельн» на правах аренды до конца сезона, но сам футболист также настаивал, чтобы в условия сделки включили обязательную опцию выкупа его трансфера немецким клубом за 1,5 миллиона евро, так как не хотел летом возвращаться в «Локомотив». «Кельн» не согласился на условие 31-летнего игрока.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил РИА Новости, что ничего не знает о возможном переходе Хеведеса в «Кельн».

Чемпион мира в составе сборной Германии Хеведес выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. В составе московского клуба он провел 47 игр, отметился четырьмя голами и стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

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