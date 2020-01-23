Тульский «Арсенал» обыграл румынский «Сепси» на сборе в Турции

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды, в составе которой пенальти на 50-й минуте реализовал Александру Тудорие.

Также у «оружейников» на сборе в Турции запланированы матчи с польской «Короной» (25 января) и «Младостью» из Сербии (26 января).