Тульский «Арсенал» обыграл румынский «Сепси» на сборе в Турции
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» одержали победу над румынским «Сепси» в товарищеском матче на сборе в Турции.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» одержали победу над румынским «Сепси» в товарищеском матче на сборе в Турции.
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды, в составе которой пенальти на 50-й минуте реализовал Александру Тудорие.
Также у «оружейников» на сборе в Турции запланированы матчи с польской «Короной» (25 января) и «Младостью» из Сербии (26 января).
«Арсенал» в 20-м туре чемпионата России сыграет на выезде с «Сочи» 1 марта.