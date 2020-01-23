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21:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тульский «Арсенал» обыграл румынский «Сепси» на сборе в Турции

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» одержали победу над румынским «Сепси» в товарищеском матче на сборе в Турции.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды, в составе которой пенальти на 50-й минуте реализовал Александру Тудорие.

Также у «оружейников» на сборе в Турции запланированы матчи с польской «Короной» (25 января) и «Младостью» из Сербии (26 января).

«Арсенал» в 20-м туре чемпионата России сыграет на выезде с «Сочи» 1 марта.

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