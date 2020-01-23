Содержание «Ростов-Арены» обойдётся в 300 млн рублей в год

«Трудностей при передаче стадиона в собственность области никаких не было, мы уложились в сроки, о которых договаривались. Годовое содержание — около 300 млн рублей. Сейчас запланировано 240 млн рублей из федеральных денег, из бюджета Ростовской области — 13 млн рублей, остальное — то, что должен заработать сам стадион в течение года.

Должны ускоряться по реализации бизнес-плана, стадион должен зарабатывать не только за счёт футбольных матчей, он не будет окупаться», — приводит слова Голубева ТАСС.