Содержание «Ростов-Арены» обойдётся в 300 млн рублей в год
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о расходах на содержание «Ростов-Арены».
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о расходах на содержание «Ростов-Арены».
«Трудностей при передаче стадиона в собственность области никаких не было, мы уложились в сроки, о которых договаривались. Годовое содержание — около 300 млн рублей. Сейчас запланировано 240 млн рублей из федеральных денег, из бюджета Ростовской области — 13 млн рублей, остальное — то, что должен заработать сам стадион в течение года.
Должны ускоряться по реализации
Стадион «Ростов-Арена» был построен в 2018 году. Вместимость арены составляет 43 472 зрителя. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года, а также встреча 1/8 финала.