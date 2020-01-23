Черчесов прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал свое мнение об аренде форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал свое мнение об аренде форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».
Ранее футбольный клуб «Сочи» объявил, что арендует Кокорина до конца сезона. Спустя некоторое время руководство «Зенита» подтвердило эту информацию. Однако, главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак признался, что не в курсе причин отправки форварда в аренду. А агент форварда рассказал, что это решение не обсуждалось с его клиентом.
«Мы не являемся непосредственными участниками этой истории, поэтому, скорее, это можно назвать взглядом со стороны. Но, учитывая то, что Кокорин довольно много пропустил, и факт наличия в “Зените” форвардов Дзюба — Азмун, его аренда в “Сочи” видится разумным решением», — цитирует Черчесова Sport24.
«Тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах. Все кандидаты в сборную имеют шансы попасть на ЕВРО, но все зависит исключительно от них самих и прежде всего от их уровня готовности на конкретный временной период», — отметил наставник национальной команды.