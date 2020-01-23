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21:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» проиграл хорватскому «Осиеку» в товарищеском матче

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» потерпели поражение от хорватского «Осиека» в товарищеском матче на сборе в Испании.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Осиека», голы забили Эрос Грезда (17-я минута) и Мирко Марич (33).

В воскресенье «Локомотив» сыграет с южнокорейским клубом «Чонбук Моторс».

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