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21:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» договорилось о переходе Комличенко

По данным «СЭ», сегодня руководство «Динамо» договорилось о трансфере футболиста «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

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Источник: Спорт-Экспресс

24-летнему форварду осталось пройти медосмотр. В случае отсутствия проблем со здоровьем с нападающим будет заключен контракт.

В минувшем сезоне Комличенко в 33 матчах за «Младу Болеслав» забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах. (Константин Алексеев).

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