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13:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Млада» подтвердила переговоры Комличенко с московским клубом

«Млада Болеслав» отправилась на тренировочный сбор без нападающего Николая Комличенко, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Чешская команда подтвердила, что форвард отправился в Москву на переговоры с новой командой.

Ожидается, что в ближайшее время он пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новым клубом. Ранее «СЭ» сообщал, что руководство «Динамо» договорилось о трансфере Комличенко.

— Николай сейчас занимается конкретным трансферным предложением, — цитирует сайт «Млады» спортивного директора Йозефа Джиноха. — Он получил разрешение от клуба и покинул команду. Вопрос должен решиться в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Комличенко в 33 матчах за «Младу Болеслав» забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах.

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