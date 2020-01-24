«Млада» подтвердила переговоры Комличенко с московским клубом
«Млада Болеслав» отправилась на тренировочный сбор без нападающего Николая Комличенко, сообщает официальный сайт клуба.
«Млада Болеслав» отправилась на тренировочный сбор без нападающего Николая Комличенко, сообщает официальный сайт клуба.
Чешская команда подтвердила, что форвард отправился в Москву на переговоры с новой командой.
Ожидается, что в ближайшее время он пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новым клубом. Ранее «СЭ» сообщал, что руководство «Динамо» договорилось о трансфере Комличенко.
— Николай сейчас занимается конкретным трансферным предложением, — цитирует сайт «Млады» спортивного директора Йозефа Джиноха. — Он получил разрешение от клуба и покинул команду. Вопрос должен решиться в ближайшие дни.
В минувшем сезоне Комличенко в 33 матчах за «Младу Болеслав» забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах.