Василий Уткин заявил, что волгоградскому «Ротору» не место в премьер-лиге

«Неужели вы не видите, что в этом году из низшей лиги в Премьер-лигу некому заходить, только “Ротор” хочет. Зачем другим командам вылетать, если они к этой лиге приспособлены. Теперь еще и “Ротор” придет из убыточного города, из дотационного региона, который в прошлом году бесплатно раздавал билеты на свои матчи. И этот клуб придет и тоже будет высказывать свое мнение по поводу развития футбола. Хотя единственное, что сделал “Ротор” — это уничтожил частную школу Леонида Слуцкого у себя в городе», — отметил Уткин.