Василий Уткин заявил, что волгоградскому «Ротору» не место в премьер-лиге
ВОЛГОГРАД, 24 января, ФедералПресс. Известный спортивный комментатор Василий Уткин снова резко высказался о волгоградском «Роторе».
ВОЛГОГРАД, 24 января, ФедералПресс. Известный спортивный комментатор Василий Уткин снова резко высказался о волгоградском «Роторе».
Василий Уткин назвал «Ротор» бесперспективным. Кроме того, он считает, что не надо расширять российскую
«Неужели вы не видите, что в этом году из низшей лиги в
Ранее он отметил, что ему нет дела до клуба, пишет v1.ru. Это уже не первый негативный комментарий Василия Уткина в адрес волгоградского «Ротора». В прошлом году он заявил, что фанаты ФК — гопники, что вызвало возмущения местных жителей, некоторые из которых подали иски на Уткина.
Отметим, речь идет о расширении РПЛ с 16 до 18.