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12:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Василий Уткин заявил, что волгоградскому «Ротору» не место в премьер-лиге

ВОЛГОГРАД, 24 января, ФедералПресс. Известный спортивный комментатор Василий Уткин снова резко высказался о волгоградском «Роторе».

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Источник: РИА "Новости"

Василий Уткин назвал «Ротор» бесперспективным. Кроме того, он считает, что не надо расширять российскую премьер-лигу.

«Неужели вы не видите, что в этом году из низшей лиги в Премьер-лигу некому заходить, только “Ротор” хочет. Зачем другим командам вылетать, если они к этой лиге приспособлены. Теперь еще и “Ротор” придет из убыточного города, из дотационного региона, который в прошлом году бесплатно раздавал билеты на свои матчи. И этот клуб придет и тоже будет высказывать свое мнение по поводу развития футбола. Хотя единственное, что сделал “Ротор” — это уничтожил частную школу Леонида Слуцкого у себя в городе», — отметил Уткин.

Ранее он отметил, что ему нет дела до клуба, пишет v1.ru. Это уже не первый негативный комментарий Василия Уткина в адрес волгоградского «Ротора». В прошлом году он заявил, что фанаты ФК — гопники, что вызвало возмущения местных жителей, некоторые из которых подали иски на Уткина.

Отметим, речь идет о расширении РПЛ с 16 до 18.

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