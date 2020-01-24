В «Локомотиве» заявили о желании продать Алексея Миранчука за границу

«Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде. Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось за прошлый год», — заявил Кикнадзе в интервью «Известиям».