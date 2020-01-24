В «Локомотиве» заявили о желании продать Алексея Миранчука за границу
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о работе над трансфером Алексея Миранчука в зарубежный клуб.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о работе над трансфером Алексея Миранчука в зарубежный клуб.
Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Милан» и «Лацио».
«Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде. Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось за прошлый год», — заявил Кикнадзе в интервью «Известиям».
Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года. По информации авторитетного портала Transfermarkt, текущая стоимость Миранчука составляет 18 миллионов евро.