Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Леванте
Футбол. Зарубежный
23.01
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
25.01
Эспаньол
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России вышла в финал МЧМ
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
13:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Локомотиве» заявили о желании продать Алексея Миранчука за границу

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о работе над трансфером Алексея Миранчука в зарубежный клуб.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Милан» и «Лацио».

«Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде. Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось за прошлый год», — заявил Кикнадзе в интервью «Известиям».

В сезоне-2019/20 Миранчук сыграл за «Локомотив» в 21 матче. На счету хавбека девять забитых мячей и четыре результативные передачи.

Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года. По информации авторитетного портала Transfermarkt, текущая стоимость Миранчука составляет 18 миллионов евро.

Читайте также
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Первозданная финская красота: на льду в Граце выступит ангел
Ван Дамм и Волочкова отдыхают: удивительные шпагаты Анастасии Назаренко
Этери, Орсер, Плющенко. Женские соревнования на ЧЕ будут жаркими
Овечкина назвали лучшим пивным собутыльником НХЛ
У России первое золото чемпионата Европы со времен Плющенко
Красавица-теннисистка завершила карьеру поражением (фото)
Стало известно об особом отношении к Месси на тренировках
Бывшая первая ракетка мира завершила карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь