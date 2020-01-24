«Гинер дал 10 тысяч долларов». Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА. В то время футболист выступал за «Ротор».
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА. В то время футболист выступал за «Ротор».
«У меня был вариант с ЦСКА, мы встречались с Гинером. Это до «Спартака». Хотели защитника Романа Романова и меня. Мы поехали с ним втайне от Горюнова и Шоха, мы как раз играли в Москве с
Мы никому не говоря, сыграли игру, прилетели в Волгоград на следующий день, и Рох подозвал. Я не знаю, откуда узнали. Наверное, уже пошли разговоры, что «они получили деньги, они уже наши». Вызывают Горюнов с Шохом, мы приходим, нам он как дал: «Где бабки?» Я домой приехал, начал считать: «Жена, мы богачи с тобой!» Было 10 тысяч долларов, тогда это вообще… У меня уже планы: машину, вторую беру. Горюнов сказал: «Завтра же летим назад на встречу с Гинером, возвращаем деньги». Я жене говорю: «Планы все сбились, давай деньги назад».
Мы полетели назад, встретились, но уже Гинера не было,