«Гинер дал 10 тысяч долларов». Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

«У меня был вариант с ЦСКА, мы встречались с Гинером. Это до «Спартака». Хотели защитника Романа Романова и меня. Мы поехали с ним втайне от Горюнова и Шоха, мы как раз играли в Москве с кем-то, и вечером каким-то образом кто-то к нам приехал и сказал: «Гинер хочет с вами встретиться, никому не говорите, поехали». Мы встретились, завтра игра, а мы поехали. Мы в офис приехали. Помню разговор: «Ну что вы там хотите, мы сейчас быстро все». Мы такие: «Да, да, да». Он дает такую пачку денег мне и ему [Романову]. Я увидел — потерял сознание. Мы их взяли, и я так понял, что все, договорились.

Мы никому не говоря, сыграли игру, прилетели в Волгоград на следующий день, и Рох подозвал. Я не знаю, откуда узнали. Наверное, уже пошли разговоры, что «они получили деньги, они уже наши». Вызывают Горюнов с Шохом, мы приходим, нам он как дал: «Где бабки?» Я домой приехал, начал считать: «Жена, мы богачи с тобой!» Было 10 тысяч долларов, тогда это вообще… У меня уже планы: машину, вторую беру. Горюнов сказал: «Завтра же летим назад на встречу с Гинером, возвращаем деньги». Я жене говорю: «Планы все сбились, давай деньги назад».