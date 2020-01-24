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16:51 (мск), источник: Sport24

«Гинер дал 10 тысяч долларов». Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА. В то время футболист выступал за «Ротор».

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«У меня был вариант с ЦСКА, мы встречались с Гинером. Это до «Спартака». Хотели защитника Романа Романова и меня. Мы поехали с ним втайне от Горюнова и Шоха, мы как раз играли в Москве с кем-то, и вечером каким-то образом кто-то к нам приехал и сказал: «Гинер хочет с вами встретиться, никому не говорите, поехали». Мы встретились, завтра игра, а мы поехали. Мы в офис приехали. Помню разговор: «Ну что вы там хотите, мы сейчас быстро все». Мы такие: «Да, да, да». Он дает такую пачку денег мне и ему [Романову]. Я увидел — потерял сознание. Мы их взяли, и я так понял, что все, договорились.

Мы никому не говоря, сыграли игру, прилетели в Волгоград на следующий день, и Рох подозвал. Я не знаю, откуда узнали. Наверное, уже пошли разговоры, что «они получили деньги, они уже наши». Вызывают Горюнов с Шохом, мы приходим, нам он как дал: «Где бабки?» Я домой приехал, начал считать: «Жена, мы богачи с тобой!» Было 10 тысяч долларов, тогда это вообще… У меня уже планы: машину, вторую беру. Горюнов сказал: «Завтра же летим назад на встречу с Гинером, возвращаем деньги». Я жене говорю: «Планы все сбились, давай деньги назад».

Мы полетели назад, встретились, но уже Гинера не было, кто-то от него был. Мы отдали эти деньги, они с Шохом жестко разговаривали, и мы вернулись в Волгоград. Буквально пара игр — и состоялся переход в «Спартак». Может быть, это какая-то судьба, что мне было суждено не в ЦСКА пойти, а в «Спартак», — поведал Павлюченко в интервью ютуб-каналу Сычев подкаст и Денис Казанский.

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