«Зенит» объявил об уходе Краневиттера

«Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договорённости о дальнейшем продолжении карьеры футболиста. Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов, — говорится в сообщении клуба.



Ранее сообщалось, что Краневиттер продолжит карьеру в мексиканском клубе «Монтеррей».



Матиас перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в четырёх матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Краневиттера с петербургским клубом был рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.