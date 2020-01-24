Источник: «Вест Хэм» и «Челси» отказались от идеи трансфера Чалова
Нападающий ЦСКА Федор Чалов не уедет в АПЛ в это трансферное окно, сообщает Daily Star.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов не уедет в АПЛ в это трансферное окно, сообщает Daily Star.
И «Челси», и «Вест Хэм» отказались от идеи его приобретения
«Челси» ищет игрока на замену Тэмми Абрахаму, который получил травму. «Вест Хэму» нужен форвард для разнообразия атакующей игры.
21-летний россиянин в текущем сезоне провел 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил шесть мячей.