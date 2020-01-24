Казахстанец Зайнутдинов вышел в старте «Ростова» в победном матче против участника Лиги чемпионов

Встреча в ОАЭ завершилась со счетом 3:1. В этом матче «Ростов» сыграл двумя разными составами, а Зайнутдинов был на поле в первом тайме. У его клуба дубль оформил Роман Еременко, отличившийся на 27-й и 42-й минутах, а на 63-й забил Павел Мамаев, реализовавший пенальти.

На зимний перерыв в РПЛ «Ростов» ушел на третьем месте, а «Рига» в прошлом сезоне стала чемпионом Латвии и летом выступит в Лиге чемпионов.