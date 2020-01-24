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18:17 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Зайнутдинов вышел в старте «Ростова» в победном матче против участника Лиги чемпионов

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграл за российский «Ростов» в контрольном матче против латвийской «Риги», передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в ОАЭ завершилась со счетом 3:1. В этом матче «Ростов» сыграл двумя разными составами, а Зайнутдинов был на поле в первом тайме. У его клуба дубль оформил Роман Еременко, отличившийся на 27-й и 42-й минутах, а на 63-й забил Павел Мамаев, реализовавший пенальти.

На зимний перерыв в РПЛ «Ростов» ушел на третьем месте, а «Рига» в прошлом сезоне стала чемпионом Латвии и летом выступит в Лиге чемпионов.

Ранее Зайнутдинов сыграл в контрольном матче против «Пахтакора» — 1:1, который в 2019 году стал чемпионом Узбекистана. В текущем сезоне 21-летний казахстанец забил три гола в девяти играх РПЛ.

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